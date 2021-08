Jaloneo en la 4T por reforma electoral

"Y voy a convocar a personas que tiene experiencia que saben, porque no hemos logrado en México establecer una democracia auténtica, plena, para que en definitiva se termine con los fraudes electorales con las simulaciones, para que no haya obstáculos, que no vuelva a suceder lo del 88, ni lo del 94, ni lo del 2000, ni lo del 2006, ni lo del 2012", señaló.