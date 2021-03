"Ja ja ja", se ríe AMLO de críticas del Departamento de Estado contra Sanjuana

El señalamiento del Departamento de Estado de Estados Unidos contra Sanjuana Martínez, directora de Notimex, por ordenar ataques contra periodistas, provocó la risa el presidente Andrés Manuel López Obrador y lo motivó a señalar a organizaciones como Artículo 19 de estar financiadas por el propio gobierno de EU y empresas extranjeras.

El gobierno de Estados Unidos incluyó a la directora de Notimex, Sanjuana Martínez, entre los personajes que atacaron medios o a profesionales de la comunicación, de acuerdo con sus Informes nacionales de 2020 sobre prácticas de derechos humanos, capítulo México.

En la Sección 2. Respeto por las libertades civiles, que incluyen ataques a la prensa, la oficina del Departamento de Estado resaltó que Sanjuana Martínez Montemayor, director de Notimex, la agencia de noticias del gobierno, ordenó a los periodistas eliminar o no publicar contenido sobre ciertas instituciones y funcionarios gubernamentales, según el diario Aristegui Noticias, el medio digital Signa Lab y la ONG Artículo 19.

"Ayer el Departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos hace sus recomendaciones sobre México, a quién creen que acusa el gobierno de EU, entre otros, a Sanjuana ja ja ja, a Sanjuana (Martínez) que es la directora de Notimex, que es una periodista consecuente, porque se enfrentó a grupos de intereses creados y resulta que esa asociación que se llama Artículo 19 está financiada por empresas extranjeras, hasta por el Departamento de Estado.

"Para empezar, nosotros no nos metemos a opinar sobre violaciones a derechos humanos en EU, somos respetuosos, no podemos opinar sobre lo que sucede en otros países. Entonces, ¿por qué el gobierno de EU opina sobre cuestiones que solo competen a los mexicanos?", manifestó el presidente.

LOS SEÑALAMIENTOS DE EU CONTRA SANJUANA MARTÍNEZ

Sanjuana Martínez fue señalada por ordenar, en grupos de WhatsApp, la creación de cuentas falsas en Twitter para publicar mensajes contra los críticos de la agencia de noticias.

También, de acuerdo con el reporte, el 16 de julio, más de 80 periodistas de Baja California firmaron una carta a la CNDH denunciando los ataques verbales del gobernador Jaime Bonilla contra el diario La Voz de la Frontera, la corresponsal del diario Reforma Aline Corpus, la revista regional Semanario Zeta y su directora Adela Navarro.

En contexto, el reporte del Departamento de Estado de la Unión Americana resalta que los "periodistas fueron asesinados o sometidos a ataques físicos y ciberataques, acoso e intimidación (especialmente por parte de agentes estatales y organizaciones delictivas transnacionales) en respuesta a sus publicaciones. Esto limitó la capacidad de los medios para investigar e informar, ya que muchos de los reporteros que fueron asesinados cubrieron el crimen, la corrupción y la política local. Los altos niveles de impunidad, incluidos los asesinatos o los ataques a periodistas, dieron lugar a la autocensura y la reducción de la libertad de expresión y de prensa".

De enero a junio, el artículo 19 documentó 406 ataques contra periodistas y medios, un aumento del 45 por ciento con respecto al mismo período de 2019. Según el artículo 19, entre enero y junio, los periodistas reportaron 40 amenazas de muerte, 91 casos de intimidación o acoso, y 47 ataques físicos. Funcionarios públicos llevaron a cabo 199 de los ataques registrados, según el artículo 19. La ONG registró 68 ataques realizados por funcionarios públicos contra periodistas y medios de comunicación que informaban sobre la covid-19.

El 20 de agosto, Juan Nelcio Espinosa, periodista independiente en Piedras Negras, Coahuila, murió mientras estaba bajo custodia policial. Los informes indican que fue detenido con un colega acusado de presunta violencia contra las fuerzas de seguridad. La Fiscalía General del Estado de Coahuila informó que el periodista experimentó problemas respiratorios y fue trasladado a un hospital, donde fue declarado muerto. La familia de Espinosa acusó a la policía de matarlo y dijo que la policía lo había amenazado anteriormente.

Entre 2012 y abril de 2020, el Mecanismo Nacional de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas recibió más de 1,200 solicitudes de protección para periodistas y defensores de derechos humanos. A junio, 398 periodistas eran beneficiarios de la protección del Mecanismo. Desde 2018, siete periodistas bajo la protección del Mecanismo habían sido asesinados.

El informe Freedom on the Net de Freedom House de 2019 clasificó Internet del país como parcialmente libre, y señaló las preocupaciones sobre las tácticas de manipulación en línea, los altos niveles de violencia contra los reporteros digitales y las investigaciones que rodean las prácticas de vigilancia abusivas. El informe señaló que los partidarios políticos lanzaron campañas en las redes sociales contra los periodistas que criticaron las conferencias de prensa transmitidas en vivo diarias del presidente López Obrador.

A mediados de diciembre de 2018 en una de las conferencias matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador, un reportero le preguntó si "se estaba echando para atrás" en su promesa de campaña de incrementar el presupuesto a las universidades públicas.

Habían pasado unos días de que el gobierno federal envió al Congreso su propuesta de paquete económico 2019 y no sólo no había un incremento sino que el recurso para las universidades se había recortado seis por ciento. A eso se refería el periodista.

Aún no acababa la conferencia cuando vía WhatsApp los amigos y familiares del reportero le alertaron con capturas de pantalla de un video que ya circulaba en redes sociales con el título "Reportero intenta dejar en ridículo a López Obrador en público". El video del canal de YouTube "Nota Mex" alcanzó 70 mil 900 reproducciones y generó 454 comentarios.

"No deberían dejar entrar a estos reporteros mañosos y la forma como preguntan no es la adecuada"; "Es un animal este reportero no se informa sólo (está) tratando de distorsionar la información"; "A este reportero lo mandan los del PRIAN"; "Pero publiquen el nombre del chayotero para quemarlo"; "Gracias por puntualizar, es importante que los mexicanos ubiquemos a estos chayoteros", "Pinche reportero nada más que lo vea y lo escupo", fueron algunos comentarios en el video entre los cuáles apareció su nombre y el del medio para el que trabaja.

Los ataques contra periodistas y medios de comunicación que critican el ejercicio del gobierno federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador continúa y la forma agresiva de nombrar a los informadores ha ido escalando a lo largo de los últimos diez meses "de manera preocupante", alertó un análisis del Signa Lab, Laboratorio interdisciplinario del ITESO Universidad Jesuita de Guadalajara en diciembre de 2019.

