Iván Archivaldo Guzmán también fue capturado y liberado por gobierno de AMLO

El diario estadounidense The New York Times reveló que el pasado jueves 17 de octubre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, no sólo capturó a Ovidio Guzmán , sino también a su hermanastro Iván Archivaldo Guzmán Salazar, ambos hijos del narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán.

Según la publicación del New York Times primero fue detenido Iván Archivaldo Guzmán, alias "El Chapito", pero escapó luego de que sus sicarios superaran en número a las fuerzas federales, además que éstos contaban con la ayuda de Ismael"El Mayo" Zambada.

Estas sospechas surgen a raíz de unas grabaciones, supuestamente relacionadas con la comunicación de los integrantes del Cártel de Sinaloa, en los momentos en los que se dieron los enfrentamientos con el Ejército.

En una de las grabaciones se escucha que las cosas se van a poner feas pues agarraron a "los chapitos" a "los chilos", mientras que otros audios hacen referencia a la detención de "el jefe" y bien se sabe que Ovidio Guzmán no es el jefe de esa organización criminal.

Iván Archivaldo

No es la primera vez que liberan a Iván Archivaldo, el hijo de "El Chapo" Guzmán fue detenido en el 2005, cuando era presidente Felipe Calderón, sin embargo, tras tres años recluido en el Penal del Altiplano fue liberado.

Iván Archivaldo Guzmán Salazar, alias "El Chapito" volvió a las calles en el 2008 luego de que el magistrado Jesús Guadalupe Luna Altamirano, titular del Tercer Tribunal Unitario del Primer Circuito, calificó como infundadas las acusaciones de la Procuraduría General de la República.

