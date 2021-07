ISSSTE reconoce mala atención a pacientes y que ha puesto en riesgo vidas

"(Me solicitaron) una química sanguínea, un estudio muy importante que se llama hemoglobina glicosilada, ese estudio es para ver tus promedios de glucosa en los últimos tres meses. Básicamente ellos se basaron en lo que me preguntaban:´ ¿Cómo te has sentido?´ Pues bien. ´¿Cómo está tu control de glucosa?´ Bien. Yo acostumbro llevar un monitoreo de mi glucosa, pero para ellos es más certeza tener la referencia de los análisis clínicos, ya no pudieron ellos tener esa información. Ya me dijeron, pues sabes qué, te vamos a dar de alta del servicio", precisó el paciente.