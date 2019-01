ISSSTE despide a 3 mil trabajadores

REDACCIÓN 04/01/2019 07:57 p.m.

El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Luis Antonio Ramírez Pineda, informó que un total de 3 mil trabajadores serán despedidos como parte del plan de austeridad del gobierno de la República.

Indicó que el ISSSTE está preparado para atender a los servidores públicos que dejaron de contar con seguro de gastos médicos mayores, pues no se prevé un aumento sustancial de derechohabientes.

Aquellos funcionarios que pierden su seguro de gastos médicos mayores, no hay ningún problema. El ISSSTE tiene la capacidad para hacerlo, evidentemente hay muchos retos, desafíos que todos los sabemos, ciertamente no somos una institución boyante ni una institución que tengamos en este momento todas las condiciones que quisiéramos para poder ofrecer el mejor de los servicios, pero sí, casi la totalidad de esos servidores públicos que pierden su seguro de gastos médicos mayores ya estaban cotizando en el ISSSTE".

El funcionario destacó que el ISSSTE atiende a 13.2 millones de derechohabientes, "más no se van a sumar, porque no se están contratando más trabajadores, al contrario se está haciendo un recorte de trabajadores, entonces más derechohabientes no va a haber".

Asimismo, indicó que los 3 mil desempleados corresponden a personal temporal o de honorarios, a quienes ya no renovaron sus contratos.

En el ISSSTE laboran 104 mil trabajadores, de los cuales 15 mil son de confianza, estamos haciendo un esfuerzo importante, pero necesitamos optimizar procesos, hacer más con menos, tenemos la obligación de sumarnos a este plan de austeridad, y desafortunadamente nos vemos en la necesidad de hacer recortes importantes pero estamos convencidos de que con este rediseño vamos a poder dar los servicios que nos obliga la ley".

