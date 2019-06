ISSSTE debe 3,500 mdp sólo por medicinas; "no hay ni cómo pague": distribuidores

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y los gobiernos de varios estados del país adeudan 5 mil 500 millones de pesos a las empresas distribuidoras de medicamentos; sin embargo, continúan solicitando productos y participan en la compra consolidada que está en proceso.

La oficial Mayor de Hacienda, Raquel Buenrostro Sánchez, convocó ayer a distribuidores para una reunión en Palacio Nacional, en la cual les dio a conocer los detalles de la licitación en cinco regiones del país para la distribución de los medicamentos.

En este contexto de la compra consolidada de medicamentos y material de curación para el segundo semestre de 2019, que es por 17 mil millones de pesos, el ISSSTE tiene un adeudo de 3 mil 500 millones de pesos con empresas de la Asociación Nacional de Distribuidores de Insumos para la Salud (ANDIS).

De acuerdo con datos a los que tuvo acceso LA SILLA ROTA, tiene un adeudo de un millón 173 mil pesos de 2017, debe mil 800 millones de pesos de 2018 y en lo que va de este año ha acumulado una deuda de mil 698 millones 827 mil pesos, ya que aunque ha hecho algunos pagos continúa pidiendo medicamentos.

En entrevista con LA SILLA ROTA, Carlos Ramos, director General de la ANDIS, declaró que "El ISSSTE no ha pagado 2018 y 2019, debe dinero y no hay forma cómo lo pague, no sabemos, es pública la deuda que tiene. Hay una posibilidad de que nos hagan un calendario de pagos a todos, pero no sé cuándo va a ser".

Explicó que hay una promesa de pago de la Secretaría de Hacienda, pero que aún no se ha definido cómo se harán ni cuándo comenzará a regularse la situación.

Hace algunos días Patrick Devlyn, presidente de la Comisión de Salud del Consejo Coordinador Empresarial, señaló también que el ISSSTE tiene un adeudo total de 19 mil millones de pesos de pagos atrasados, lo que también representa un riesgo para el abasto de medicamentos.

El caso es similar en algunas entidades, ya que de acuerdo con la ANDIS a sus empresas les deben un total de 2 mil millones. Uno de los principales ejemplos es Tabasco, entidad a la que hace tiempo la oficial Mayor de Hacienda, Raquel Buenrostro Sánchez dijo que no le querían vender medicamentos.

Eso es cierto, pero las empresas distribuidoras no querían venderle porque tiene un adeudo de 25 millones de pesos desde 2012. Lo mismo sucede con Veracruz, que tiene una deuda desde la administración de Javier Duarte, quien estuvo de 2010 a 2016.

En ambos casos las autoridades les han dicho que no se realizarán los pagos correspondientes porque las deudas fueron adquiridas por las administraciones pasadas, no por ellos. Sin embargo la industria destaca que los contratos se hicieron con la entidad, no con algún gobernador en específico.

















MJP