Irregularidades en construcción de hospitales... faltan mdp en obra

Pagos duplicados, o en exceso, por obras que están facturadas, pero no existen, así como rendimientos financieros no reportados a la Tesorería de la Federación, que se generaron mientras el dinero estaba en cuentas institucionales, sin ser aplicado en los trabajos para los que fueron destinados, son irregularidades que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó en la construcción y equipamiento de seis hospitales en cinco estados del país, responsabilidad de dos gobiernos estatales, el ISSSTE, el IMSS y la Secretaría de Marina.

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) fueron responsables de construir la Clínica Hospital de 30 Camas en Ciudad Delicias, Chihuahua, y el Hospital General de Zona de 144 Camas en Pachuca, Hidalgo, respectivamente.

En la primera obra, con base en el dictamen de la auditoría 218-DS –parte del tercer informe de la cuenta pública 2019 de la ASF– no se comprobó el destino de 72 millones 178 mil 600 pesos; además, cinco millones 374 mil 100 pesos más corresponden a trabajos cargados al erario que no fueron ejecutados.

En noviembre de 2019, la clínica no estaba concluida –aunque debía– y la ASF señala que "se desconoce el estado de la construcción en ese momento, toda vez que la bitácora de obra no presentó reportes de avance físico y financiero periódicamente"; adicionalmente, el ISSSTE no presentó evidencia de haber verificado la debida terminación de los trabajos, de haber formalizado la recepción física, de realizar el finiquito, así como del acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones del contrato.

El ente inspector refiere que al convertirse en Hospital COVID, la nueva clínica en Delicias dejó sin atención la población objetivo. Además, evidenció otras anomalías, como que al inicio de los trabajos no se contó con el proyecto ejecutivo completo, lo que ocasionó ampliación al plazo e incremento al monto contratado, por 51 millones 488 mil 400 pesos.



En el hospital de Pachuca, el IMSS tuvo una diferencia de 713 mil 700 pesos entre los montos reportados como inversión modificada y la inversión pagada, sin la evidencia de las adecuaciones presupuestarias correspondientes; asimismo, la auditoría de cumplimiento de inversiones físicas 230-DS da cuenta de una diferencia de 469 mil 800 pesos entre el monto reportado como pagado y el monto acreditado como ejercido en la documentación comprobatoria.

En la sustitución de los Hospitales General Dr. Miguel Silva e Infantil Eva Sámano de López Mateos, a cargo del gobierno del Estado de Michoacán, la ASF reclama la comprobación de un millón 227 mil 686 pesos.

Corresponde a dos pliegos de observaciones en los que presume un daño a la hacienda pública federal. El primero, por un millón 40 mil 388 pesos, que está relacionado con los rendimientos financieros generados en el periodo del 1 de diciembre de 2018 al 30 de noviembre de 2019 en las cuentas bancarias de la Secretaría de Finanzas y Administración y de los Servicios de Salud de Michoacán de Ocampo, que no fueron transferidos al entonces Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud, y debían ser aplicados al Hospital General Dr. Miguel Silva.

De la misma forma, 187 mil 297 pesos más de rendimientos financieros corresponden a la obra en el nosocomio infantil, porque el gobierno mantuvo los recursos que recibió de Banobras sin ejercerlos, mientras obtenía beneficios para sus cuentas.

Al inspeccionar la sustitución del Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto, en el Estado de San Luis Potosí, a cargo del gobierno de esa entidad, el órgano federal encontró un monto pendiente por aclarar de 26 millones 138 mil 103 pesos, por inconsistencias en la obra.

La ASF afirma que el Ejecutivo estatal pagó fuera de norma 20 millones 848 mil 900 pesos, debido a que no verificó que, en el análisis de financiamiento, se consideraron montos mensuales diferentes a los indicados en el programa de ejecución y un anticipo menor al otorgado.

Cinco millones 96 mil 100 pesos fueron cargados al erario por el concepto "suministro y colocación de planta de tratamiento de aguas residuales.... mediante procesos biológicos con uso de tecnología biotorres aerobias o biorreactores de lecho móvil MBBR...", que incluía el catálogo original; no obstante, el gobierno no demostró documentalmente su ejecución.

Según el resolutivo de la auditoría 1131-DS-GF, otro pago fuera de norma, por 193 mil 100 pesos, corresponde a dos conceptos de concreto estructural, debido a que no se descontó el volumen que ocupa el acero de refuerzo.

En la auditoría 73-GB a la Construcción y Equipamiento de un Hospital General Naval en Coatzacoalcos, Veracruz, a cargo de la Secretaría de Marina, el órgano fiscalizador detectó irregularidades por las que presume un daño a la hacienda pública por siete millones 787 mil 620 pesos, entre ellas un pago en exceso por un millón 799 mil pesos por duplicidad de rubros en los precios unitarios y los básicos de materiales y mano de obra utilizados, bajo el concepto de cimbra de madera.

También detectó pagos en exceso por 417 mil 800 pesos en un "muro de block de concreto intermedio de 15 x 20 x 40 cm en 15 cm de espesor ", en el cual, en la revisión del precio unitario, la ASF identificó que fueron considerados refuerzos horizontales de escalerilla a cada tres hiladas que no fueron colocados y que dentro de los básicos del precio se consideró alambrón que no fue utilizado.

Tres observaciones más están relacionadas con el mismo esquema de posible uso indebido de recursos mediante cargos excesivos: 420 mil 700 pesos en "concreto en cimentación", con doble sobreprecio; 142 mil 500 pesos en "suministro habilitado y colocación de malla de acero electrosoldada", y 204 mil 500 pesos en "construcción de piso de concreto ", debido a que el concreto fue vaciado de manera directa del camión revolvedor sin utilizar la bomba que supuestamente se contrató.

(djh)