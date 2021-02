Irma vivió en carne propia el covid; "hasta me despedí de mi familia"

Irma pensó que no libraría el covid: “me despedí de mi familia” (Foto Especial)

Irma, una mujer de 47 años originaria de Iztapalapa, en la Ciudad de México, no creía en el coronavirus (covid-19) hasta que lo vivió en carne propia.

“La verdad yo no lo creía”, dice Irma sobre el covid-19, pero comenzó a presentar los síntomas, “me dolía mucho la cabeza, me faltaba el aire”.

En la Unidad de Medicina Familiar Número 120 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) le hicieron la prueba de coronavirus misma que fue confirmada el 15 de mayo.

Fue entonces, que Irma no sólo creyó en el nuevo virus, sino que pensó no la libraría: “de hecho me despedí de mi esposo y le pedí que cuidara de mis hijos”, tes jóvenes de 15, 21 y 23 años.

Debido al covid-19, Irma fue hospitalizada el 16 de mayo en el Centro de Atención Temporal covid-19 Anexo del Hospital General de Zona 24, del IMSS, al norte de la Ciudad de México.

Irma fue internada un día después que el dicho Centro de Atención Temporal fuera abierto a los pacientes con coronavirus.

La mujer de 47 años estuvo cuatro días hospitalizada por covid-19 hasta que fue dada de alta este 20 de mayo, siendo la primera en hacerlo de dicho Centro de Atención Temporal.

Irma, por suerte, no tuvo que ser intubada, por lo que, una vez que se estabilizó su condición de salud, fue dada de alta.

Entre aplausos y una valla humana hecha por los trabajadores, Irma se despidió del hospital del IMSS.

“Muy buena la atención recibida por todos, las 24 horas del día estuvieron al pendiente de mí, todos los doctores, los enfermeros. Muchas gracias a todos”.

El Centro de Atención Temporal covid-19 Anexo del Hospital General de Zona 24 es una unidad de referencia para la recepción de pacientes de otros hospitales y unidades de medicina familiar del IMSS. A la fecha lleva atendidos 10 pacientes.

Irma continuará su recuperación, en aislamiento, en su domicilio, tomando todas las medidas sanitarias al lado de su esposo y sus tres hijos.





