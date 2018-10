¿Irá AMLO a un juego de la serie Astros vs Red Sox?

En medio de su gira de agradecimiento, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador no ha perdido de vista los playoffs de las Grandes Ligas del Béisbol que se disputan en la Unión Americana.

Incluso tuvo que rechazar una invitación para asistir a un juego de la serie de Campeonato de la Liga Americana que arranca mañana viernes entre los Astros de Houston y los Red Sox de Boston.

Fue Jeff Luhnow, Gerente general de los Astros, quien invitó al mandatario electo a asistir a uno de los juegos de la próxima semana, cuando la serie se traslade a Houston.

Así lo invitó:

Pretty cool that Mexico’s President elect is a huge baseball fan! We will get him to an Astros game at some point! https://t.co/85Qj4otDfd