IP va con estados y no con López-Gatell por fallas en covid: Coparmex

"Si seguimos igual, no tendríamos por qué esperar resultados diferentes, si las estrategias del gobierno, la omisión o el alcance de lo que hacen sigue siendo igual, pues por lógica hay que esperar resultados iguales. Eso es lo que nos frustra mucho que se esté asumiendo que de algún modo mágico va a mejorar la situación si no se está haciendo nada diferente. Ese discurso está muy equivocado desde hace dos, tres meses, asumir que se va a mejorar la situación si no se está haciendo nada diferente", destacó.