IP critica "cuentas alegres" de SHCP al configurar presupuesto 2021

Diputados federales integrantes de la comisión de Hacienda escucharon durante casi siete horas el parlamento abierto con 50 participantes del sector económico que en general, rechazaron la iniciativa que envió el Ejecutivo para la Ley de Ingresos del presupuesto 2021 misma que debe ser aprobada el 15 de octubre, es decir, el próximo jueves. El tema es importante porque de la política recaudatoria que apruebe el Congreso, dependerá la asignación de recursos para la administración del país en todas sus áreas.

Mientras los legisladores se centraron en la recaudación, eliminación de fideicomisos y mayores recursos para la salud; los ponentes plantearon un largo listado sobre la necesidad de la reactivación económica y mayores recursos al campo; consideraron un abuso los ajustes fiscales en minería y telecomunicaciones; propusieron cambios en los impuestos a las bebidas con alcohol; y la crisis que enfrenta el transporte aéreo y terrestre. La presidenta de la comisión, la panista Patricia Terrazas, ofreció que todas sus participaciones serán incluidas en el dictamen.

El diputado priista Pablo Treviño confió en que este parlamento sí sea tomado en cuenta en el dictamen y no pasado por alto, como ocurrió en el dictamen que eliminó 109 fideicomisos.

EL POSICIONAMIENTO EMPRESARIAL

El Consejo Coordinador Empresarial reconoció que si bien el paquete fiscal no incluye nuevos impuestos, los gravámenes en telecomunicaciones y minería impactarán en el sector de manera negativa. La Confederación de Cámaras Industriales sugirió que no se incremente más la carga en un sector que viene de una caída económica causada por la pandemia.

Fernando Alanís, representante de la cámara minera, dijo "quisiera hacerles ver que la minería es una actividad que trae una gran oportunidad de desarrollo en lugares donde normalmente no hay opciones de trabajo digno y seguro... El cambio en la ley de derechos es un golpe, hay un incremento de 73% en este derecho, el sector tiene una alta tasa fiscal 54% pago de utilidad... Queremos pedirles su consideración para eliminar este cambio".

"Lo que estamos precisando son las cuentas alegres que hace la secretaría de Hacienda", afirmó Edgar Nolasco, vicepresidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo. "Hay que agregar la falta de imaginación para poner sobre la mesa un plan de reactivación integral... Las proyecciones de pobreza para 2024 son de 10 a 15 millones de pobres adicionales... No tenemos política económica articulada", y propuso elaborar una ley general de reactivación económica así como agregar un artículo transitorio para crear un consejo general para la reactivación económica del país.

La Confederación Patronal de la República Mexicana pidió que, solo por el 2021, se otorguen estímulos fiscales, "solamente por ese año porque muchas empresas van a terminar con pérdidas... puede ser un año en el que nos regresen ese tipo de deducciones al 100%, sólo por ese año". Gabriel Casillas del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas se refirió "al activismo legislativo, con muchas iniciativas incendiarias no necesariamente propuestas por ustedes, afortunadamente ninguna ha prosperado pero desafortunadamente merman la inversión", advirtió.

LA ALIMENTACIÓN

Bosco de la Vega, presidente del Consejo Nacional Agropecuario, señaló que este es el paquete económico más importante en la historia del país; por eso reclamó "estamos enfrentando ideología radical y de funcionarios cuya intención pareciera ser desmantelar la planta productiva nacional y regresar a prácticas ancestrales que ponen en riesgo la producción de alimentos en el país". Criticó que el sector alimentario es el único que ha crecido pese al recorte presupuestal de los últimos dos años "un enfoque orientado a no aumentar la productividad alimentaria, sino realizar transferencias sociales".

Pidió una política pública que incentive al sector en lugar de "satanizar el consumo de alimentos mediante la norma de etiquetado frontal y la prohibición a menores en algunos estados". Y reclamó que la iniciativa de ley de ingresos elimina el apoyo al diesel agropecuario y pesquero "que representa el 70% del costo de producción".

LAS TELECOMUNICACIONES

Este fue uno de los sectores cuya defensa fue unánime por los participantes. En general advirtieron que se corre el riesgo de reducir su competitividad. Ernesto Piedras del The Competitive Intelligence Unit (The CIU) calificó la medida como "un despropósito" y señaló que de ser aprobadas, estas redes serían más caras que en el resto de los otros países lo que "encarecería los servicios al usuario final en los servicios de voz y datos lo que es un efecto regresivo". Sugirió "hacer propuestas realistas y no sólo con visión de mecanismos recaudatorios".

EL TRANSPORTE

Cuitláhuac Gutiérrez, de la Cámara Nacional de Transporte Aéreo señaló que este mercado se contrajo un 85% durante la pandemia con pérdidas de 8 mil 500 mdd anuales, por lo que solicitó apoyos fiscales en ISR e IVA. "No estamos buscando rescates financieros ni inyecciones de capital", precisó tras señalar que, pese a este escenario, el 2021 marca "el recorte presupuestal más alto en la historia de la agencia de aviación civil".

La Cámara Nacional de Autotransporte de Pasaje y Turismo, la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones; y la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga consideraron que la propuesta de Hacienda para eliminar el estímulo de los 300 mdp por uso de autopistas disminuye la competitividad de las empresas medianas y pequeñas por lo que estas pasarían a la informalidad para sobrevivir. Y eso, dijeron, impedirá la renovación del parque vehicular del autotransporte.

BEBIDAS ALCOHÓLICAS

El aumento del IEPS en bebidas alcohólicas -tal y como ocurre cada año-, no ha logrado desincentivar su consumo consideraron los expertos sobre el tema. Por el contrario, señalaron que este ha sido más bien un impuesto "a ciegas", por lo propusieron una redirección para que en este impuesto "haya piso parejo" para todas las bebidas alcohólicas y se establezca según su grado de alcohol. En el caso de las bebidas energéticas sugirieron que el impuesto sea por litro.

El economista Luis Foncerrada explicó el impacto positivo de la medida. "Cobrar el IEPS sobre el contenido de alcohol que tienen las bebidas, inhibe e inhibiré en el futuro el consumo de los jóvenes en alcohol porque lo compran muy barato". Según sus cuentas, la medida aportaría cantidades importantes de recaudación, entre 20 y 25 mil millones de pesos adicionales.

Esteban Giudid, de la Alianza Transnacional a Productos Ilícitos, señaló que en este rubro, "un aumento de impuestos puede generar efectos secundarios que pueden conllevar al florecimiento del comercio ilícito".

ESTÍMULOS FISCALES

Los ponentes que abordaron este rubro advirtieron que el T-MEC no es tan benéfico para México como parece. Luis del Valle de American Chamber, consideró "nos preocupa que no se estén estableciendo medidas para rescatar a las empresas que tiene potencial para salir adelante y que están en una situación complicada... Coincidimos con el Ejecutivo en que no hay que otorgar medidas de rescate generales donde muchas ocasiones las aplican empresas que no la requieren ni necesitan... Pero sí de debe crear estímulos fiscales para qué empresas multinacionales se establezcan en México para crear mayor comercio internacional en beneficio del país".

Por su parte, Luis Curiel, de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa consideró "insensible" que a las empresas que cerraron durante el confinamiento se les deba cobrar tasas de recargo sin prórroga por pago de impuestos.

"Las devoluciones para contribuyente se han detenido, desde 2018 los contribuyentes no pueden acceder a la devolución universal". También consideró como limitada la devolución de intereses en la ley del ISR. "Amerita una discusión temporal que retrase su entrada en vigor, o suavice el efecto porque el golpe de la pandemia, más el de los recargos, más el de la falta de devoluciones será mortal para más de una empresa en México".

Este martes, la comisión continuará con este parlamento abierto para abordar otros aspectos de la ley de ingresos.

Alejandro Castillo, de Pronatura, señaló que pese a que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas maneja y conserva más de una sexta parte del territorio nacional, recibirá el 0.18% del gasto programable en el presupuesto de egresos. Por eso propuso que las áreas protegidas representen un motor importante para la recuperación económica con un aumento en el cobro de sus visitas para el turismo extranjero.

QUÉ DIJERON LOS PARTIDOS

En general todas las bancadas se pronunciaron por una estrategia fiscal que reactive la economía frente a la crisis económica que dejó la pandemia. La bancada de Movimiento Ciudadano, precisó "no se puede reencauzar la economía si no se controla pandemia como dijo aquí el secretario de Hacienda, se necesita recuperación de economía y empleo. Las pensiones incrementan 15% en el gasto y la eliminación de fideicomisos altera o modifica la relación entre estados y gobierno federal".

Mientras que la bancada del partido del Trabajo señaló que los municipios y entidades dejaron pasar su oportunidad de recaudar para depender de la federación. "A los estados se les dio facultad de recaudar tenencia y ya no quisieron recaudar, perdonaron la tenencia. En los municipios en 1994, el predial equivalía a 3 puntos del PB, hoy es del 0.3%, traemos ingresos escasos".

(MJP)