Investigará FGR a jueza que permitió liberación de "El Mochomo"

La Fiscalía General de la República (FGR) iniciará una investigación contra la juez segunda de Distrito de Procesos Federales del Estado de México, María del Socorro Castillo Sánchez y el secretario Marco Aurelio González Romero por irregularidades en la no vinculación a proceso contra José Ángel Casarrubias Salgado, "El Mochomo" por el delito de delincuencia organizada relacionado con la desaparición de 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa. Además, la institución impugnará la resolución de la jueza.

Fuentes ministeriales mencionaron que la investigación está relacionada con el desechamiento de pruebas que presentó el Ministerio Público. Previo al falló a favor de "El Mochomo", la juzgadora resolvió, el mes pasado, absolver a Celina Oseguera Parra, excoordinadora nacional de los Centros Federales de Readaptación Social de la fuga de Joaquín Guzmán Loera "El Chapo" del penal de máxima seguridad del Altiplano, el 11 de julio de 2015.

Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se investigaba la liberación (media noche) de uno de los implicados en el caso Ayotzinapa.

"Y fíjense, hoy en la mañana ya nos informan que uno de los involucrados que estaba detenido, un juez lo dejó a las 12:00 de la noche en libertad. Claro, no ha salido porque hay un plazo de 24 horas, ahora la fiscalía va a tener que defender el asunto. Pero imagínense eso, no se puede permitir que estas cosas sucedan", dijo el mandatario en la conferencia en Palacio Nacional.

Sin mencionar el nombre de "El Mochomo", Obrador comentó: "eso se tiene que terminar porque detrás de todo esto, de esas fallas en los procedimientos, en el fondo es la corrupción lo que prevalece. Tenemos que limpiar de corrupción al gobierno en su conjunto".

La no vinculación a proceso en contra de José Ángel Casarrubias Salgado se llevó a cabo la madrugada de este miércoles, durante una audiencia en la que el Ministerio Público trató de comprobar el delito con pruebas del Sistema de Justicia Penal anterior a la reforma de junio de 2016.

Entre los datos de prueba que presentaron ante la juez, se encuentran evidencias que ya fueron desechadas por juzgadores y magistrados al determinar violaciones al debido proceso que permitieron la liberación de algunos de los detenidos por el caso.

En algunos casos, los impartidores de justicia han solicitado que se lleve a cabo una reposición del procedimiento por las violaciones al debido proceso, entre ellas, tortura, que se han encontrado en las investigaciones que llevó a cabo la extinta Procuraduría General de la República (PGR), hoy FGR.

La no vinculación a proceso de José Ángel Casarrubias Salgado por el caso Ayotzinapa, no significa que el capo no pueda ser juzgado por ese delito, ya que hasta el momento no ha recibido sentencia. En caso de que la FGR busque vincularlo por esa violación al Código Penal Federal, debe de presentar datos de prueba nuevos que puedan ser validados por el juez.

Lo vuelven a detener

Aunque la madrugada de este miércoles el Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México determinó no vincular a proceso a "El Mochomo", el Ministerio Público presentó nuevas pruebas a un juez para que le concediera una nueva orden de captura por el delito de delincuencia organizada, el cual no está relacionado con el caso Ayotzinapa.

Poco después de las 15:30 horas persona de la Fiscalía General de la República cumplimentaron una nueva orden de captura antes de que José Ángel Casarrubias Salgado saliera de la prisión de El Altiplano, municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México.

Al ser reaprendido, las autoridades informaron que se presentarán pruebas relacionadas con la organización criminal Guerreros Unidos, la cual, según el gobierno federal es dirigida por él luego de la detención de sus hermanos.

Según el gobierno federal, "El Mochomo" es líder del cártel de Guerreros Unidos y una de las personas relacionadas con la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

