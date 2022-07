Investigación de UIF a EPN, estrategia mediática de la 4T: expertos

La investigación que dio a conocer la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda contra el expresidente Enrique Peña Nieto podría no terminar en imputación de responsabilidades penales; pero sí es una forma de "mejorar" la imagen del presidente Andrés Manuel López Obrador frente a la falta de logros económicos y en materia de seguridad en su administración.

Así lo consideraron expertos consultados por La Silla Rota después de que el titular de la UIF, Pablo Gómez, informó en la conferencia mañanera de este jueves que se presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el exmandatario por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita por 26 millones de pesos depositados de manera directa de 2019 a la fecha; así como retiros por otros 189.8 millones y depósitos por 47.5 millones entre 2013 y 2022.

Pablo Gómez también se refirió a 2 empresas de las cuales Peña Nieto es accionista con familiares consanguíneos. "Los presuntos delitos los establece el Fiscal... No hay delito todavía", informó Gómez en su presentación. "El gobierno no investiga penalmente; se cree que así es, pero no es ni será así", justificó.

Al inicio del sexenio encabezado por López Obrador, políticos de oposición aseguraron que había un "pacto de impunidad" entre el actual presidente y Peña Nieto. El tema también ha sido abordado en diversos momentos por analistas y columnistas.

En entrevista con La Silla Rota, José Antonio Crespo, politólogo y académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), consideró que la denuncia que realizó la UIF no significa necesariamente una ruptura en dicho pacto.



"Todavía no, pero podría, si es que se sigue la investigación hasta el final. Si deveras se abre un proceso contra Peña Nieto (que yo no lo descarto), podría servirles mucho políticamente. O la están utilizando para presionar a Peña para que él llamé a su gente y favorecer el triunfo de Morena en el Estado de México, como ha pasado con otros estados donde hay gobernadores premiados".

Agregó que esto también puede tener la intención de generar un efecto mediático positivo en la imagen del mandatario frente a un listado de problemas de seguridad y economía que no se resuelven, ya que en unas semanas López Obrador emitirá su quinto informe de gobierno.

"Entre mulas nada más las patadas se oyen". Con en esta frase José Fernández Santillán, politólogo y profesor investigador del Tecnológico de Monterrey, resumió la situación en que ambos políticos se encuentran.

Desglosó que, por un lado, el informe de la UIF lleva entrelíneas un mensaje a Peña Nieto, "de un estate quieto frente a la elección mexiquense, un mensaje de no se mueva porque el Estado de México es mío".

Además, no descartó que frente a la posibilidad de que se revelen videos del actual presidente o de sus familiares en situaciones comprometedoras "entonces si el pacto de impunidad quedó roto entre ambos y será una guerra abierta y declarada con la consecuencia probable de que veamos al primer presidente de la República de los tiempos modernos ir a la cárcel".

¿QUÉ RESPONDIÓ PEÑA NIETO?

Tras conocer la información de la UIF, el expresidente Peña Nieto –quien reside en España– respondió en un par de mensajes a través de Twitter que confía en las instituciones mexicanas y en que se le dará la oportunidad de aclarar lo correspondiente a su patrimonio. Mientras que el presidente López Obrador afirmó en su gobierno no protegerá a nadie.

En este contexto Crespo detalló que "los pactos se pueden romper en política para asegurar el triunfo del Estado de México y de la presidencia en 2024; el tema le generaría también muchos votos a López Obrador y a Morena".

Recordó que, históricamente y hasta el momento, no se ha afectado legalmente a ningún expresidente. "Pero no creo que lleguen hasta el final, creo que sólo es un uso político y mediático. Hay quienes señalan que Peña Nieto mantiene su impunidad no sólo por un pacto de palabra sino porque también tiene videos comprometedores de López Obrador. Hay quienes piensan que el de Pío salió de ahí; puede ser. Sí existen esos videos como se dice, no creo que el presidente López Obrador vaya hasta el final del caso".

Tampoco descartó la posibilidad de que López Obrador herede la conclusión de este caso a su sucesor o sucesora; pero si eso ocurriera, dijo, el triunfo ya no sería suyo; no obstante, explicó, abre la posibilidad de prescribir determinados delitos.

Respecto a las cantidades millonarias a las que se refirió la UIF, no serían escandalosas en relación con un personaje como el expresidente Peña.

"Suponemos hay indicios de que pudo haber sacado mucho más dinero que eso, en caso de que se comprueben transferencias por el caso Odebrecht o de la Estafa Maestra, por mencionar algunas. 26 millones de pesos es poco, pero legalmente es suficiente para una denuncia, para llevarlo a la cárcel porque todo lo demás, aunque exista, está más complicado de probar".

En caso de que el exmandatario pisara la cárcel, el beneficio político no sería menor para López Obrador. "Es una posibilidad viable, me parece que es poco probable. Pero ante una situación de emergencia de López Obrador (como la situación económica, de salud y seguridad) le sirve para tratar de garantizar el triunfo de su partido. Podría decir esto me sirve para salvar mi sexenio y que gane Morena".

LA REUNIÓN DE EPN EN MADRID

Fernández Santillán relató que la investigación de la UIF es resultado de la reunión que tuvo el expresidente mexiquense en Madrid, hace algunas semanas, con exgobernadores y políticos de esa entidad; y que allí se abordó el tema de la sucesión en 2023. "Ésta es la reacción, la investigación de la UIF que seguramente ya estaba guardada y sólo la dieron a conocer en el momento oportuno", dijo.

Cabe recordar que Peña fijo su residencia en España y en los últimos meses se dio a conocer que, además de comprar una millonaria propiedad allá, cuenta con una visa dorada que se otorga generalmente a inversores destacados.

"Esta reunión del grupo Atlacomulco ha sido un ritual desde hace varias décadas", precisó Fernández.

"Es un ritual de la clase política del estado que es muy fuerte y que nunca ha perdido como miembro del PRI a esa entidad. En esta ocasión se ve muy complicado que el tricolor pueda retener su control, sólo lo podría hacer entrando en negociaciones, acuerdos y alcanzando una coalición con la oposición. Pero las encuestas indican que Morena va muy adelante, independientemente del candidato que ponga".

Este jueves Morena anunció que el viernes y sábado iniciarán las inscripciones para participar en la encuesta de los Comités de Defensa de la 4T en Estado de México; hasta este momento el director de Aduanas, Horacio Duarte, adelantó que participará en el proceso.

"López Obrador no entiende de la ritualística del Estado de México, interpretó aquella reunión en Madrid como la reunión que convocó Juan Collado y a la cual llegó la primera plana del salinismo. Y a los pocos días Collado entró a la cárcel y sigue ahí".

Finalmente, el analista político coincidió con Crespo en que sería poco probable que el ex presidente mexicano llegue a la cárcel. "Lo veo difícil, pero no es remoto si las hostilidades se siguen agudizando; ya lo veremos en los próximos días".

"Si queda como un expediente que llega a la FGR y no procede como muchas otras denuncias guardadas en el escritorio del fiscal Gertz Manero; pero en el caso de que se den a conocer más grabaciones, y es probable que las tenga porque ningún presidente sale de su administración con la espalda descubierta, entonces el pacto de impunidad que había prevalecido hasta hoy, se va a romper", advirtió.