Inversión privada se va a Centro y Norte del país, Sur-Sureste se rezaga

Te puede interesar Gobierno e IP presentan Plan Nacional de Infraestructura

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador y empresarios presentaron el Acuerdo Nacional de Inversión en Infraestructura del Sector Privado, el cual se llevará a cabo durante los años que le restan al sexenio de AMLO.

"La inversión pública es importante, pero funciona básicamente como semilla para detonar el crecimiento, con la participación del sector privado", expuso el jefe del Ejecutivo, sin embargo, se nota un rezago de la zona Sur-Sureste, donde la inversión privada será menor a las que se harán las regiones Centro y Norte.



Por ello, en la Silla Rota te presentamos los detalles de este Plan de Infraestructura presentado en la conferencia matutina de este martes, en la que se contó con inversionistas como Carlos Slim:

¿CUÁNTAS OBRAS SON?

En conferencia de prensa matutina, Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), precisó que se trata de un paquete inicial de 147 proyectos.

Al revisar las diapositivas presentadas durante la “mañanera” se observa que estas obras se concentran en el sector Transporte, al contar con 101 obras distribuidas hasta 2024.

Se destaca que la primera de las tres fases anunciadas por las autoridades, los proyectos por desarrollarse durante el próximo año, son un total de 72; mientras que la etapa dos, que comprende 2021 y 2022, suma 41 proyectos; y la de 2023-2024 una cantidad de 34 obras.





¿CUÁNTO INVERTIRÁ EL SECTOR PRIVADO?

En cuanto a la inversión del sector privado, se trata de un desembolso de 859 mil 22 millones de pesos, es decir, alrededor de 42 mil 951 millones de dólares.

33% de dichos recursos irá para los proyectos del sector Transporte.





En este sentido, se observa que 29.4% de la inversión total se destinaría a Turismo; 13.7% para Telecomunicaciones; 5.4% para Agua y Saneamiento; 0.9% para otros sectores y apenas un 0.15% para Salud.

Por etapas, el capital privado que será invertido será de 431 mil 318 mdp en 2020; 255 mil 993 mdp hasta 2022; y para fin de sexenio, 171 mil 711 millones de pesos.

Juntas, a las zonas Centro y Norte se les destinarán 465 mil 249 mdp. Al compararse con los recursos para la Sur-Sureste se observa un rezago de 131 mil 246 mdp con la primera y de 59 mil 399 mdp para la segunda. En comparación con los proyectos multiregión, la zona Sur presenta una diferencia negativa de 119 mil 169 mdp.

El plan concentra 45 obras en la zona Centro, que significarán una inversión de 268 mil 548 mdp; 49 en la Norte a través de 196 mil 701 mdp; 42 en la zona Sur y un gasto de 137 mil 302 mdp; así como 11 proyectos Multiregión para los que se estima desembolsar 256 mil 471 mdp.

¿CUÁLES SON LAS OBRAS?

Sobre un desglose de los proyectos que se llevarán a cabo en los distintos sectores, destaca la Autopista Interserrana (conexión de la carretera Matehuala-Saltillo con la carretera Cd. Victoria-Monterrey) como la de mayor inversión (10 mil 344 mdp) en cuanto al rubro de Carreteras, además de los 20 mil millones de pesos que se destinarán al Tren Interurbano México-Toluca, proyecto iniciado por la administración de Enrique Peña Nieto. El puerto con más dinero invertido será una Planta de Amoniaco en Topolobampo, Sinaloa, mientras que el Programa de inversión del aeropuerto de Guadalajara es el que más en materia aeroportuaria.

En cuanto a Telecomunicaciones, la mayor parte del total, 86 mil 161 mdp, se utilizarán como inversión en telefonía móvil y fija; mientras que para el proyecto de Red Compartida de banda ancha móvil de voz y datos 4.5G, se destinarán 11 mil 492 millones.

Por otra parte, el proyecto de Inversión en las principales cadenas hoteleras en 17 destinos turísticos costará alrededor de 100 mil millones de pesos -que resulta ser el que contará con el mayor desembolso por parte del sector privado-. En cambio, el proyecto de Agua y Saneamiento con mayor inversión será el Acueducto El Zapotillo, con un gasto de 13 mil 717 mdp.

En contraste, los tres proyectos más baratos serán API Dos Bocas, con una inversión de 32 mdp; API Tuxpan, con 81 millones y la Planta desaladora de Puerto Peñasco, Sonora, con 147 millones de pesos.



OBJETIVOS Y COMPROMISOS

Entre los objetivos de este Plan de Infraestructura destacan el alcanzar un crecimiento del PIB superior al 4%, como el promedio sexenal que propuso AMLO en su campaña electoral y posteriormente en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024. A lo que se suma el llegar a un inversión anual en infraestructura correspondiente a un 5% del producto Interno Bruto.

Para ello, tanto el sector privado como las autoridades asumirán ciertos compromisos, como, precisa la exposición, el cumplimiento de reglas y mensajes claros que generen confianza y estabilidad para invertir, así como estabilidad macroeconómica. Ello por parte del gobierno.

En cuanto a la IP, los compromisos se centran en invertir el total de recursos acordado, proponer nuevos proyectos para incorporarlos al proyecto (las propuestas requerirán mayormente de inversión privada y no generarán deuda pública y se harán sobre determinadas áreas de oportunidad), además de ejecutar proyectos a tiempo, calidad y costo.

CICLO DE GESTIÓN DE LOS PROYECTOS

El ciclo de vida de los nuevos proyectos estará compuesto por seis fases:

El mecanismo de implementación está encabezado por el presidente de la república y coordinado por el jefe de la Oficina de Presidencia, por parte del sector privado se incluye al CCE, CMN, CONCAMIN, ABM y CONCANACO, del sector público: las secretarías de Hacienda, Economía, Comunicaciones y Transportes, de Energía, de Turismo, Salud, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, además de la de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.





“YA SABÍAMOS QUE NO HABRÍA CRECIMIENTO”: SLIM

Entrevistado a su salida de Palacio Nacional, Carlos Slim aseguró que lo importante para este año no era lograr un crecimiento económico, sino sentar las bases para contar con finanzas sanas.

“Lo trascendente no era si este año crecíamos, 0.5, 0.4 o 0.8, sino que se sentaran las bases para lo que hoy se plantea, gracias al trabajo del sector privado y el gobierno”, expuso el presidente de Grupo Carso.

“Ya sabíamos que no habría crecimiento, entonces se sentaron las bases con unas finanzas públicas, mucha disciplina por parte del sector público, no subió la deuda, no hay déficit fiscal, la inflación bajó, entonces están sentadas las bases, creó una gran confianza para la inversión financiera”, detalló Slim.

En este sentido, dijo que el actual gobierno ha dado muestras de que el objetivo de la estrategia es mantener las finanzas públicas

“Tener esta inflación baja, permite tener tasas de interés bajas, y ayudan al financiamiento de todas las obras, entonces, lo más importante es que se concluye este año con este gran acuerdo con el gobierno”.

VEN INGENIEROS INVERSIÓN INSUFICIENTE EN ACUERDO

El presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de México, Ascensión Medina Nieves, consideró que el acuerdo de inversión privada en infraestructura, que abarca 147 proyectos en 5 años, es insuficiente. "Consideramos que la decisión de la firma registra la mayor importancia, no así el monto de las inversiones, que tan solo representan poco más de 0.7 por ciento anual del PIB del país", señaló. "Con estas inversiones (del acuerdo de hoy) estaremos cerca del 3 por ciento del PIB del País, muy por debajo del internacionalmente recomendado a países emergentes, como México, de entre 5 y 8 por ciento del Producto Interno Bruto", consideró el representante del gremio.

LISTA DE INVITADOS

djh