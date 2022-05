Intimidó con su cargo y fue bautizada como #LadyFGR; ya la investigan

La Fiscalía General de la República (FGR), inició una investigación contra una empleada de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) que utilizó su cargo para intimidar y no pagar los daños causados a un triciclo utilizado para repartir agua. En las redes sociales la integrante de la dependencia es conocida como #LadyFGR

"Con respecto a la denuncia ciudadana difundida en redes sociales el 3 de mayo, que involucra a una servidora pública de la @PGR_AIC, se inició expediente de investigación por probables conductas irregulares", informó la FGR a través de Twitter.

Con respecto a la denuncia ciudadana difundida en redes sociales el 3 de mayo, que involucra a una servidora pública de la @PGR_AIC, se inició expediente de investigación por probables conductas irregulares. pic.twitter.com/zpxuR9rXls — FGR México (@FGRMexico) May 4, 2022

La dependencia agregó: "La #FGR a través de su Órgano Interno de Control, vigila, corrige y en su caso sanciona, las acciones que vayan en contra de los principios de la institución y que rigen el servicio público".

El caso se hizo viral en las redes sociales, luego de que subiera un video en el que se escucha al conductor del triciclo que pide a la conductora de un vehículo le pague los daños causados al triciclo que utilizara para repartir agua.

En Respuesta la funcionaria de la FGR se niega y pide al repartidor que la deje ir, o de lo contrario llamará a "su gente".

-Repartidor: Yo soy un triciclo... te arrancaste

-Funcionaria: Me tengo que ir

-Repartidor: Yo también estoy trabajando. Yo tampoco soy grosero. Me acabas de pegar. Tú me pegaste. Tú me aventaste el carro

-Funcionaria: No me obligues a traer a más gente, no me obligues, amigo, no me obligues. Mira, aquí adelante está la agencia, con una llamada va a venir todo mi equipo. Por favor, amigo, no quiero un problema contigo.

El trabajador insistió a la conductora pagar los daños, a lo que ella respondió: "¿tú me vas a pagar el daño de mi carro?, ¿sabes cuánto cuesta mi fascia?, por favor, se prudente".