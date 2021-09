¿Intervino o no el narco en elección de Michoacán? Esto dice el Tribunal Electoral

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratificó la validez de la elección a la gubernatura en Michoacán. Por unanimidad se avaló la propuesta del magistrado Indalfer Infante, a cargo de analizar el caso, quien reconoció el triunfo del morenista Alfredo Ramírez Bedolla como nuevo gobernador en la entidad pues planteó que en las impugnaciones presentadas por partidos opositores, no se cumplió con los criterios suficientes para anular la elección.

Tras un retraso de 4 horas la sesión comenzó a las 9 de la noche; y este caso se abordó poco antes de la medianoche.

En su exposición Infante sostuvo que durante la jornada electoral no se demostró un contexto generalizado de violencia por grupos del crimen organizado, pero que sí se acrédito violencia focalizada en el distrito 22 local. No obstante, dijo que la anulación de esa votación no afecta los resultados generales de la elección.

"No se trata de probar la responsabilidad de una persona sino las circunstancias contextuales", dijo. Enlistó que la violencia electoral que se detectó en 4 municipios (Mújica, Gabriel Zamora, la Huacana y Nuevo Urecho) conlleva a anular 129 casillas, pero que esto no alteró los resultados finales. "No se advierte un cambio de ganador en la elección", subrayó.

También descartó que por la participación de sindicatos locales, no se puede generalizar que esto afectó los resultados de la votación de un distrito o la elección en conjunto.

En sus exposiciones el resto de los magistrados manifestaron estar en contra de la violencia político electoral.

El magistrado Felipe de la Mata propuso que el Instituto Nacional Electoral elabore acciones y protocolos para combatir esta problemática, tales como la firma de convenios de coordinación entre autoridades electorales y de seguridad estatal. La propuesta fue avalada por mayoría de votos.

El aun gobernador perredista Silvano Aureoles, será el último mandatario estatal de este bastión amarillo pues el viernes se llevará a cabo el relevo de la gubernatura.

Ramírez Bedolla acudió el martes a la Cámara de Diputados para invitar a los legisladores de Morena a su toma de protesta. En las fotografías de su visita a la Cámara baja apareció junto al coordinador parlamentario, Ignacio Mier.

El miércoles legisladores federales perredistas señalaron en sus respectivas cuentas de Twitter que el TEPJF debe anular la elección en esa entidad.

Argumentaron que en diversos momentos de la elección del 6 de junio hubo intervención del crimen organizado lo que, plantearon, habría beneficiado a Morena y su candidato.

LUZ VERDE A SAMUEL GARCÍA

Al concluir el análisis de este tema el pleno del Tribunal Electoral analizó el caso Nuevo León y determinó por unanimidad la validez de la elección a la gubernatura donde el emecista Samuel García resultó próximo gobernador electo en la entidad.

En su proyecto de resolución el magistrado José Luis Vargas argumentó que las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador contra el candidato de la alianza PRI-PRD, Adrián de la Garza, no afectaron la validez de la elección. Y descartó que esto sea parte de una campaña orquestada desde el Poder Ejecutivo para influir en los resultados electorales en aquel estado.

"A mi modo de ver tampoco existe un rebase de tope de gastos de campaña porque las publicaciones de Mariana Rodríguez fueron de interés genuino hacia su esposo", dijo, y señaló que estas no deben contabilizarse de forma económica como gastos de campaña.

Consideró que los vacíos legales respecto a la regulación de redes sociales en campañas electorales son responsabilidad de legisladores federales.

El magistrado presidente Reyes Mondragón propuso de manera adicional que se solicite al instituto electoral y Tribunal Electoral, ambos estatales, replantear que los mensajes emitidos por la esposa de Samuel Vargas durante la veda electoral, sí fueron emitidos en calidad de simpatizante de Movimiento Ciudadano.