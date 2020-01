Interroguen a Calderón, inició la guerra al narco, pero no contra "El Chapo": Muñoz Ledo

El ex presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, consideró que además del juicio que se le sigue en Estados Unidos al ex secretario de Seguridad, Genaro García Luna, debe ser procesado el ex presidente de México, Felipe Calderón.

"Desde luego que con Calderón debe levantarse el cerco de impunidad y está ligado a delitos, tiene que ser procesado y si no, denunciado a la Corte Penal internacional", dijo el experimentado legislador y ex diplomático.

Entrevistado por La Silla Rota, Muñoz Ledo no dudó en calificar de "abominable", la guerra contra el narcotráfico, iniciada durante la presidencia del entonces panista, y preciso que la guerra fue iniciada contra todos los cárteles, menos contra el de Sinaloa, encabezado entonces por Joaquín "El Chapo" Guzmán.

"El sexenio de Calderón fue una injuria para el pueblo de México, fue la iniciación de un contubernio que hasta ahora no ha terminado. En la época de Calderón se creó la guerra al narco pero no a todo al narco, sino a los demás con excepción del Chapo Guzmán", remarcó.

Cuestionado sobre si Calderón está bajo sospecha, su respuesta fue que no es una sospecha, sino que hay hechos.

"No, ninguna sospecha, son hechos reales, son declaraciones reales, acciones reales. Él metió al ejército a una lucha absurda contra narcotráfico, salvo contra "El Chapo guzmán". ¿Como que sospecha? Con lo que dijo García Luna lo encueró, echó a perder su partido que se iba a fundar de México Libre. Tenía pensado a García Luna como presidente de ese partido, ¿como va a tener a ese partido con un presidente que es un hombre preso? Es la hipocresía a la que se ha llegado", lamentó.

TRAPITOS AL SOL

Muñoz Ledo habló sobre el ex secretario de Seguridad, Genaro García Luna, ahora apresado en Estados Unidos. El morenista se expresó horas después de que diputados federales hicieran lo propio en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

"Gracias a las declaraciones que hizo "El Chapo" Guzmán en la audiencia abierta en Nueva York que denunció a García Luna y habló de los enormes embutes que daban. Es un caso prácticamente criminal, montado en esa estrategia el señor Calderón levantó una guerra abominable en México de la cual aún no nos levantamos. Es decir, la peor receta en cualquier país que tiene el narcotráfico es que el gobierno se alinee a un grupo de narcotraficantes y combata a los demás, porque a la postre van saliendo los trapitos al sol", describió.

El ex priísta, quien junto con Cuauhtémoc Cárdenas salió del PRI en 1987 y fundaron el Frente Democrático Nacional y luego el Partido de la Revolución Democrática, se pronunció por hacer una revisión de la historia reciente de México.

"Estoy en contra de que no se averigüe la historia inmediata que porque es un gobierno del PAN, que porque es uno del PRI y en aras del pluralismo no se sabe nada, nada. Ya es tiempo de hacer investigaciones serias. Estoy convocando, ahora que erigiremos el instituto de la Cámara, a la Academia Mexicana de Historia para que organicemos estudios, si se quiere no en profundidad pero qué paso hace cinco, 10, 20 año. En libros de textos la historia se acaba con el licenciado Adolfo López Mateos, con Adolfo Ruiz Cortines, entonces el sistema político y la irresponsabilidad de la partidocracia nos está condenando al no conocimiento de la historia de México", criticó.

En ese sentido, pidió revisar el papel de Felipe Calderón al frente de México, entre 2006 y 2012, y quien sacó al Ejército a las calles a combatir a los cárteles de la droga.

"No hay partidismo alguno, simplemente la actuación de Calderón a quien el cargo le quedaba grandísimo. Se disfrazó de general que arrastraba el uniforme, hasta la banda le quedaba grande, quiso darse a conocer y que cada quien escoja el papel que le toca en la historia pero que se acabe la impunidad", reiteró.

"En este país no habrá una corrección a la impunidad, el que tiene que ser interrogado es el señor Calderón, no solamente el otro y debe haber claridad sobre la historia reciente de México. Todos sabemos que es una mentira lo que nos cuentan, entonces cómo vamos a inaugurar un ciclo de historia si dejamos en la impunidad lo que acaba de ocurrir", cuestionó el ahora morenista.

"Pido a los órganos de reflexión que empiecen a escribir la reciente historia de México. Lo hacen periodistas, estoy buscando libros sobre esa época, pero no debe ser algo esporádico o reaccionando al fenómeno. Del fenómeno debemos pasar a la reflexión, ¿por qué la inseguridad se multiplicó varias veces desde Calderón? ¿Por qué se afianzó el imperio que mantuvo a través de García Luna? Son las interrogantes que debemos hacernos mexicanos de buena voluntad".

-¿Esa revisión incluiría el sexenio de Enrique Peña Nieto?

-Todos, los países tienen historia. Como diría Karl Marx, los que no viven la historia como tragedia la viven después como comedia. En la historia del país existe, es un hecho real, en la que todos participamos. Aclaremos siquiera lo que acaba de pasar. Como en el antiguo régimen, estamos apechugando lo que hizo el gobierno anterior y el anterior. Hicimos una transición a la democracia fundamentalmente para que se acabe la impunidad.

"Mientras haya impunidad en México el crimen seguirá multiplicándose. Hay que tener valentía de una vez por todas. No se trata de una persecución de brujas, ni a brujas llegan, pero tampoco las podemos dejar bailando sobre los tejados. Al pan pan y al vino vino. Al pan que se le saquen sus crímenes a la luz del día y el vino que se lo tome quien lo tenga", propuso.

"Hay estudios, uno del Instituto Belisario Domínguez que prueba con una curva muy bien trazada que antes de Calderón había una relativa paz en México como siempre la había habido y un bajo número de asesinatos. La guerra suicida que inició Calderón no tiene punto de partida ni de llegada.

"¿Por qué no analizamos eso? ¿Por qué el mexicano no tiene coraje o información para discutir su pasado inmediato? El paso de calderón por la presidencia es el peor desastre que nos ha ocurrido en lo que va del siglo", afirmó.

-¿Apoyarán lo que se presentó en la Corte Penal Internacional contra Calderón por delitos de lesa humanidad?

-Sí, pero para que la Corte penal internacional actúe se necesitan agotar los recursos internos. Yo les puedo mandar un memorándum, yo estuve en la creación de la Corte, como embajador de México en Europa, se me los estatutos. Tienen que agotarse los recursos internos. Por eso no estoy de acuerdo en que solo se juzgue a García Luna en Estados Unidos y no en México. Aquí por la vía legal y diplomática debemos participar en ese juicio porque si no, no cumplimos los requisitos de la Corte Penal internacional.

"No es que estó yo en la denuncia permanente, sino que son hechos grandes como torres de los que la gente no quiere hablar ni decir las cosas que sabe. Eso no lleva a ninguna parte", concluyó.

(José Guaderrama)