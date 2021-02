Intentaron que EPN ayudara en campaña negra: AMLO

“Por respeto a la investidura no me puedo meter a esas cosas, pero sí se sabía de cómo se agrupaban; iban a tratar de convencer al presidente Peña para una campaña para que ayudara en una alianza, que se unieran en contra de ‘ya saben quién’, eso se dijo en su momento, eso es de dominio público, pero a veces se olvida, pero yo ya no puedo meterme”, lanzó.