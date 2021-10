Instalan en San Lázaro comisiones que analizarán Presupuesto 2022 y Ley Eléctrica

Las Comisiones de Puntos Constitucionales, Presupuesto y Vigilancia de Auditoría Superior de la Federación fueron instaladas en la Cámara de Diputados. En la primera se revisará la reforma eléctrica que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador y que requiere modificar la Constitución. En la segunda se aprobará el paquete presupuestal 2022; y en la tercera la Cuenta Pública del actual sexenio, comenzando por el año 2019.

PUNTOS CONSTITUCIONALES

Preside el expriista y actual morenista Juan Ramiro Robledo, quien señaló que "hace 30 años fui miembro de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la 55 legislatura, el diputado Humberto Aguilar aquí presente me acompañó en aquel momento el joven Carlos Iriarte".

Aguilar, integrante de la bancada panista, recordó que en aquella legislatura modificaron los artículos 3, 27 y 130 constitucional. "Conciliar, lo sabe muy bien el diputado Godoy es difícil, pero no imposible... No nos debemos espantar entonces por la fuerza del debate e incluso de nuestras visiones diferentes, somos adversarios, pero no enemigos".

Mientras que Iriarte señaló que en 1991 asistió a Robledo en la Secretaría de Gobernación.

Leonel Godoy, experredista y exgobernador de Michoacán, adelantó como secretario de la Comisión "una asignatura pendiente es revisar la carta Magna, tenemos que tocar la Constitución con profundidad en lo social, económico y político".

Advirtió que la agenda de Morena es la agenda del presidente Andrés Manuel López Obrador. "Como dijo el diputado Robledo, buscaremos acercar lo más posible nuestras posiciones porque la reforma a la Constitución requiere de dos tercios de votos y ningún partido lo puede tener por mandato constitucional. Entonces los acuerdos son necesarios".

El perredista Alberto Velázquez afirmó que su bancada "no viene con un en contra como entrada", dijo, "este es un Poder independiente del Ejecutivo y aquí es donde se tendrán que autorizar los cambios a las leyes de nuestro país".

Entre los jóvenes legisladores primerizo está el diputado por Morena Manuel Vázquez, quién aseguró es mejor conocido como Omar García, sobreviviente de los hechos ocurridos a los estudiantes de Ayotzinapa.

En priista Marco Antonio Mendoza dijo conocer ya el trabajo en esta comisión por haber sido asesor en la misma en años anteriores.

PRESUPUESTO

El morenista Erasmo González repite como presidente. En su participación señaló que la prioridad será dictaminar la Ley de Egresos y Cuenta Pública; advirtió que trabajarán contrarreloj para tener listo antes del 30 de octubre la cuenta pública de 2019 y antes del 15 de noviembre el presupuesto 2022.

En su participación legisladores de oposición llamaron a Morena al debate y tolerancia en temas clave a debatir.

Miguel Ángel Torres del PRD, adelantó que "no acompañarán iniciativas personales" y que modificaran la propuesta presupuestal principalmente en los proyectos prioritarios de la 4T. "No votaremos como esta", dijo.

La priista Blanca Alcalá agregó que propondrán destinar mayores recursos a los rubros de salud, vivienda, educación y programas de violencia contra la mujer.

Mientras que la panista Margarita Zavala señaló que en la ruta del debate presupuestal "este dinero no es del presidente de la República no del Congreso, por eso debe ser bien distribuido". El panista Héctor Téllez enfatizó que buscarán aumentar el presupuesto a los programas de las Pequeñas y Medianas Empresas, a las participaciones federales y que impulsarán de nuevo el seguro de desempleo.

VIGILANCIA ASF

Preside el priista Pablo Angulo. Al evento también acudió Rubén Moreira, presidente de la Junta de Coordinación Política. Angulo destacó que Colmenares fue elegido por el Congreso "y no es un subordinado del Poder Ejecutivo y Judicial".

David Colmenares, titular de la Auditoría Superior de la Federación, acudió al evento de instalación.

En su participación dijo que "en la medida en que la actividad fiscalizadora este debidamente fortalecida y contando con el apoyo de todos ustedes, podremos avanzar a resultados más positivos que ayuden en el combate contra la corrupción y por ende la desigualdad y pobreza".

La panista Diana Gutiérrez señaló qué algunos de los temas que abordarán serán las acusaciones de desvíos en Conade por parte de su titular Ana Gabriela Guevara y los contratos que recibió el coordinador de Morena, Ignacio Mier, en Puebla según una investigación periodística.

"En el primer año de este gobierno la ASF detectó irregularidades por más de cien mil millones de pesos en el manejo de recursos públicos", dijo; y recordó que en el primer trienio de este gobierno la mayor parte de los contratos han sido por adjudicación directa.

El emecista Mario Rodríguez (quien presidio esta comisión en la 64 legislatura) propuso que todos los partidos se unifiquen en esta comisión para el combate a la corrupción, sin distinción política.

(Luis Ramos)