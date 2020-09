Insta AMLO a manifestantes del Frenaaa no ir a dormir a hoteles

Andrés Manuel López Obrador pidió al Frente Nacional Anti-AMLO, agrupación que desde este sábado instaló un plantón de casas de campaña en el centro de la Ciudad de México como protesta en contra de la presidencia actual, a que su manifestación no sea efímera e instó a sus dirigentes que "no se vayan a ir a los hoteles en la noche".

Durante su visita a Jojutla, Morelos, el presidente López Obrador recordó que en ocasiones pasadas el Frenaaa se había manifestado en las calles a bordo de vehículos, por lo que al tomar la decisión de acampar en el Zócalo de la CDMX dijo: "que se queden ahí, que se queden todos, también los dirigentes, que no se vayan a ir a los hoteles en la noche".

"No van a ser molestados", apuntó y aseguró que se respetarán las garantías de los manifestantes.

"Se van a poder quedar ahí en sus casas de campaña, ojalá se queden un tiempo suficiente, que no sea nada más efímero unos cuantos días", añadió el mandatario.

Asimismo, AMLO aseguró que de no suscitarse manifestaciones como la referida, se sentiría frustrado, diría no estamos haciendo nada, no hay ningún cambio pero de verdad, las cosas están cambiando y la prueba son esas protestas de quienes se dedicaban a saquear, a quedarse con lo que pertenece a todo el pueblo", aseguró. al presentar el Programa Nacional de Reconstrucción por los Sismos de 2017.

Este sábado 19 de septiembre salieron a marchar integrantes del Frente Nacional Anti AMLO (Frena) desde el monumento a la Revolución intentando llegar al zócalo de la Ciudad de México.

DIRIGENTE ABANDONA PLANTÓN POR PROBLEMAS DE SALUD Alrededor de las 11:30 de la mañana de este domingo, el dirigente del Frenaaa, Gilberto Lozano, tuvo que dejar el plantón situado en avenida Juárez en el centro capitalino, debido a problemas de salud, de acuerdo con información de Milenio Diario. #FRENA exhibio al DICTADOR , esbirros, y bufones y mostraron a el mundo el #Mexico que nos espera si no ACTUAMOS YA.



Usando FUERZA BRUTA, nos privaron de nuestra libertad, @lopezobrador_ nos tiene secuestrados.



Impide pasar alimentos. Por nuestros hijos : NO VAMOS A PARAR. https://t.co/bMbKAhEvJq — FRENAAA Oficial (@OficialFrenaaa) September 20, 2020 Ante ello, se registraron diferencias entre cerca de 100 integrantes del movimiento y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), por lo que el retiro de Lozano se dio entre empujones hasta que alcanzaron a guiarlo a un taxi, desde donde partió con rumbo desconocido hasta el momento . Poco más de 400 personas permanecían en el plantón que es resguardado por un dispositivo de seguridad integrado por policías de la SSC.

