Insiste Trump en muro fronterizo por aumento de contagios en México

Ante el aumento de contagios de coronavirus en diferentes partes de Estados Unidos, el presidente de dicho país, Donald Trump, insistió en las ventajas de tener un muro fronterizo para combatir el "grave problema" que está ocasionando la enfermedad en México.

En conferencia, Trump enumeró las causas probables del alza en los contagios en EU, entre ellas las manifestaciones contra el racismo en el país, las reuniones en bares y playas, así como recordó que también en México están aumentando los casos de contagios.

Compartimos además 3 mil 200 kilómetros de frontera con México, como sabemos muy bien, y los casos están aumentando en México, desafortunadamente. Estuve con el presidente de México y es un gran problema para México. Pero los casos están aumentando mucho y en todo el resto del Hemisferio Occidental

En ese sentido, señaló que "las 257 millas 411 km de nuevo muro construido en la frontera sur ha tenido un impacto grandioso, positivo" respecto de la gente que busca entrar a Estados Unidos.





"Tenemos números bajos récord de personas entrando ilegalmente; eso ha ayudado mucho. Era para un propósito diferente, pero funcionó muy bien para lo que estamos haciendo en este momento y para la pandemia", señaló.

Sin embargo, en otro tono más fuerte, el presidente Trump respondió las críticas sobre su manejo de la pandemia.

Algunas zonas de nuestro país están muy bien. Otros están menos bien. Probablemente y desafortunadamente va a empeorar antes de que haya una mejora

Reflectores para México con covid

En diferentes ocasiones, el presidente estadounidense ha intentado quitar los reflectores de EU respecto al coronavirus y pidió a los medios fijarse más en la situación del virus en México.

Trump también ha minimizó el impacto del covid-19 en Estados Unidos, a pesar de ser el país del mundo con más contagios y muertes por la enfermedad, con más de 3.7 millones de casos y más de 140 mil fallecimientos, y donde las infecciones están creciendo a un ritmo acelerado en varios de los estados más poblados.

"¿Por qué no hablan de México, que no nos está ayudando? Todo lo que puedo decir es que gracias a Dios que construí casi todo el muro, porque si no tuviera el muro arriba tendríamos un problema mucho mayor con México", dijo en una entrevista con la cadena Fox News.

