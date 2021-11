Insiste AMLO al PRI: "se afianzarán como salinistas"

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que si los diputados del PRI no dan el aval a la reforma eléctrica propuesta por su gobierno, se afianzarán como "buenos salinistas".

Durante la mañanera, el mandatario se refirió a los dichos del coordinador de los diputados del tricolor, Rubén Moreira, quien criticó que los legisladores de Morena no escucharon a la oposición durante la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2022, lo que cerraría la puerta a cualquier negociación de las reformas constitucionales impulsadas por esta administración.

"Me llamó la atención que ayer un diputado, el señor (Rubén) Moreira, que es el que manda en el PRI, amenaza que como no hubo partidas de moche que se olvide el Presidente de la reforma eléctrica. No es conmigo, es con el pueblo, si no aprueban la reforma eléctrica van a terminar de demostrar que no apoyan al pueblo, sino a las empresas y a quienes han hecho negocios al amparo del poder público".

"Van a afiarzarse como salinistas y le van a dar la espalda no solo a Lázaro Cárdenas, sino a López Mateos", señaló López Obrador.

El mandatario lamentó que un partido que surge de un movimiento revolucionario termine como defensor de saqueadores dándole la espalda al pueblo". Que no aprueben la reforma eléctrica significa, que siga que sigan haciendo negocios las empresas extranjeras, las empresas españolas, que sigan pagando menos por la luz los de Oxxo que pagan menos que los abarroteros".

PRI DISCUSIÓN DE REFORMA HASTA EL 2022

El líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, ha dicho que su partido revisará con lupa la iniciativa.

El priista recalcó que antes votar la reforma se analizará y debatirá para asegurarse que ésta asegure un futuro para el país en temas energéticos.

Moreno Cárdenas, afirmó que el partido buscará discutir la reforma eléctrica, promovida por el presidente López Obrador, hasta después de las elecciones de junio de 2022.

















kach