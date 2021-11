"Inseguridad no es en todo el país", aclara Rosa Icela Rodríguez

La secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, afirmó en comparecencia ante diputados que el gobierno federal sí ha dado resultados en materia de seguridad y que "la inseguridad no es en todo el país".

En general, legisladores del PAN y PRD reclamaron la situación que prevalece en Zacatecas, donde en las últimas semanas incrementó el número de colgados en puentes; y en Michoacán donde continúa la operación de autodefensas.

"No es todo el país el que está en este grado", dijo la funcionaria federal, "muchos gobernadores y gobernadoras están trabajando. No es todo el país, quiero decirlo y aclararlo. Es facultad de ustedes aprobar o no, una ley que cambie la propia Secretaría o la Guardia Nacional y nosotros estamos en espera del debate. No es el momento y se dará cuando ustedes así lo decidan", agregó.

Rodríguez aseguró que en este momento la Guardia Nacional transita en su conformación y consolidación de un promedio de 100 mil elementos. Y se comprometió a que antes de que concluya el sexenio todos contarán con su certificado único policial.

El diputado panista Román Cienfuentes afirmó que la dependencia a su cargo esta invertida de la realidad. "No nos gusta verla repartiendo vacunas en la frontera, ni escoltando a funcionarios de la Secretaría del Bienestar o abriéndole paso a los bancos del Bienestar. Nos gustaría verla dando estrategias y resultados en materia de seguridad; y no al secretario de la Defensa asumiendo ya esta materia porque es quien informa las funciones de la Guardia Nacional".

Rodríguez respondió con un largo listado de detenciones de miembros del crimen organizado; y enlistó que son integrantes de los cárteles Jalisco Nueva Generación, de Sinaloa, Familia Michoacana, Santa Rosa de Lima, Caballeros Templarios, del Golfo, del Noroeste, el nuevo cártel de Juárez y los grupos Los Viagra y Guerreros Unidos. "Y cómo ven, tenemos resultados y muchos. Y como estos hay más", presumió.

Destacó que estas detenciones han sido en apego a órdenes judiciales y señaló que la política de abrazos y no balazos "no significa que estamos cruzados de brazos".