Inseguridad laboral y precarización, las condiciones del personal eventual de la ENAH

Los trabajadores eventuales de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) firmarán su contrato a más tardar el lunes 10 de enero, prometió el director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Diego Prieto. Sin embargo, la comunidad de la ENAH mantiene en pie las acciones que se llevarán a cabo esta semana, como la protesta de este miércoles en el INAH.

Este martes se llevó a cabo la Sesión extraordinaria de los consejos conjuntos de la ENAH, académico y técnico, para abordar el tema de la contratación de los trabajadores eventuales, tras la crisis generada por una circular en la que se indicó que no se contrataría a ninguno de ellos en 2022.

El hecho desató la preocupación en la comunidad de la ENAH, ya que el director general, Hilario Topete alertó que de no hacerse esas contrataciones se corría el riesgo de que se paralizara la institución.

Diego Prieto explicó que la circular de la Secretaría Administrativa no iba dirigida a la ENAH, si no a las 500 unidades administrativas y dijo que la carta que recibió de Topete mostraba un análisis hipotético de un "escenario catastrófico" en caso de que no se contratara a los 60 trabajadores eventuales.

"Ya tenemos la autorización de Desarrollo Institucional para que procedan los contratos. Dos, que esos contratos, trabajando de manera coordinada con la administración de la ENAH, van a estar listos a más tardar el viernes para que se puedan firmar y formalizar a más tardar el lunes 10 de enero", aseguró Prieto.

El director general del INAH señaló también que el pago de los trabajadores eventuales se hará a más tardar el día 25 de enero, es decir, en la segunda quincena del año, para evitar retrasos como en años anteriores.

"Entiendo yo que este problema está atendido, que a nivel del instituto en su conjunto estamos tomando las medidas", destacó Prieto.

Sin embargo, la Asamblea General de la ENAH informó que mantiene la convocatoria para realizar un mitin este miércoles en la sede del INAH para exigir que se cumpla con la recontratación y que haya mejores condiciones laborales para los trabajadores.

En la reunión, los trabajadores eventuales leyeron su pliego petitorio, en el que convocaron a Prieto a una reunión este jueves 6 de enero en el auditorio Javier Romero de la ENAH para que les explique cuáles son las acciones puntuales que se harán.

Señalaron que la controversia que se generó por el riesgo de que no los contrataran en 2022 "es símbolo de la inseguridad laboral y precarización de las condiciones de trabajo a las que hemos estado enfrentados desde hace más de 20 años y que por tanto son inherentes a nuestra relación laboral con el INAH.

"Desde nuestra mirada es evidente que estos mecanismos de contratación del personal eventual nos mantienen permanentemente en un estado de incertidumbre, aún cuando las actividades que llevamos a cabo ya han sido plenamente justificadas en distintas ocasiones", destacaron.

Los trabajadores eventuales hicieron un llamado a que se haga el reconocimiento oficial del organigrama de la ENAH ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que con ello se les garantice la relación contractual y condiciones de trabajo dignas.

