Insabi sólo cubre "las cosas más baratas": demandan exsecretarios de Salud

Contrario a lo que se ha dicho el gobierno, el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) reduce el derecho a la salud, ya que sólo cubre la atención de segundo y tercer nivel "que son las cosas más baratas", pero deja fuera los servicios de tercer nivel para enfermedades graves, que antes eran atendidos por el Seguro Popular a través del Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos, destacaron los ex secretarios de Salud Julio Frenk y Salomón Chertorivski.

En entrevista con LA SILLA ROTA, ambos coincidieron que prevalece la incertidumbre en la puesta en marcha del Insabi, ya que la falta de claridad, de lineamientos y de un proceso de transición, está afectando la atención médica que reciben los mexicanos que no cuentan con seguridad social en el país.

Frenk Mora, creador del Seguro Popular hace 15 años, calificó de error el haber eliminado por completo los avances que se habían logrado en el sistema de salud y dijo que el Insabi está mal concebido, por lo que México está retrocediendo a los años 70, cuando todo estaba centralizado.

Alertó que el principal retroceso es dejar fuera la atención para enfermedades graves en los hospitales de tercer nivel, servicios que sí se brindaban en el Seguro Popular, ya que existía un catálogo de padecimientos que cubría.

Ante la confusión sobre el aumento en las cuotas y el cobro de procedimientos, a pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador había dicho que habría atención y medicamentos gratuitos, la Secretaría de Salud informó que el Insabi sólo brinda servicios de primer y segundo nivel, que son de atención general; las personas con enfermedades que requieren servicios de tercer nivel, como cáncer, tendrán que pagar las cuotas de recuperación en los Institutos Nacionales de Alta Especialidad.

"Primer y segundo nivel son las cosas más baratas, a la gente lo que más le interesa es que si se enferma de algo grave eso también esté cubierto y ya lo dice el comunicado. Es muy grave, la gente debe de saber que, de hecho, se están limitando sus derechos, porque el Seguro Popular cubría también la alta especialidad, ahora el Insabi sólo se responsabiliza del primer y segundo nivel y deja a la gente a la deriva en lo que se refiere al tercer nivel", criticó Frenk Mora.

Al Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos así nada más le quitaron 40 mil millones, que están presentando, eso también es un engaño, como si fueran recursos adicionales para el Insabi, esos recursos ya estaban, se fueron acumulando, no son recursos frescos, se los quitaron al fondo para que el Insabi pueda operar

El exsecretario de Salud Salomón Chertorivski también criticó la manera en que se implementó el Insabi, sin un periodo de transición, y coincidió con Frenk en que uno de los temas más preocupantes es que al no haber un catálogo de padecimientos no se da certeza a la población sobre qué enfermedades le va a cubrir y cuáles no.

Destacó que con el modelo que existió hasta el 31 de diciembre, "una mujer con cáncer de mama sabía que iba a ir a un instituto de alta especialidad, al Instituto Nacional de Cancerología, y que tenía derecho a ser atendida sin ningún pago, porque lo iba a financiar el Seguro Popular, esas certezas se daban, no para todo porque faltaban padecimientos por cubrir".

Señaló que estos cambios derivan en falta de claridad para la población, ya que no están seguros de qué es lo que pueden esperar del Insabi, no se ha especificado a qué tienen derecho y no les han dicho si les van a cobrar cuotas de recuperación.

En el largo plazo, decisiones mal tomadas pueden llevar a que se pierdan los fondos que ya se tenían para garantizar las intervenciones de alta especialidad, que la viabilidad del sistema financieramente no se dé, porque se prometió más, pero no hay un peso más en el presupuesto para cumplir. Sí tenemos un berenjenal

"Creo que la palabra que resume es incertidumbre y creo que las autoridades debieran de avocarse en generar certeza para en lo inmediato resolver esto, pero se avizora una crisis en puerta", declaró Chertorivski.

Mientras que Frenk Mora expresó que la situación es grave y por eso es necesario que el gobierno rediseñe de manera urgente la estrategia, para evitar que se presenten más problemas de atención a la población.

"Creo que esta administración, todos queremos que tenga éxito, todos queremos que le vaya bien, porque entonces le va a ir bien a México. Tiene todavía la oportunidad de realmente hacer cambios históricos al sistema de salud, pero no destruyendo las cosas, moviendo a México hacia adelante y no hacia atrás, que es lo que está pasando hoy", enfatizó.

(María José Pardo)