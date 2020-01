Insabi "será realidad" en diciembre, calcula AMLO mientras le "llueven" protestas

Mientras a las afueras del Palacio Nacional se registran protestas de extrabajadores del Seguro Popular que se quedaron sin trabajo, el presidente Andrés Manuel López Obrador confió que a más tardar el 1 de diciembre de este año quedará consolidado el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).

Los empleados que fueron cesados exigen poder hablar con el mandatario mexicano y con Juan Ferrer, titular del Insabi, para solicitar plazas de trabajo en el nuevo instituto de salud.

En conferencia matutina, afirmó que este año se tienen presupuestados 40 mil millones de pesos para echar a andar el nuevo sistema de salud.

"Van a contar con atención médica y medicamentos gratuitos, se les va a garantizar ese derecho por eso se creó el Instituto Nacional para el Bienestar (...) Esperamos que se convierta en realidad a más tardar el 1 de diciembre de este año. Tenemos presupuesto", dijo.

Acompañado por el secretario de Salud, Jorge Alcocer, el jefe del Ejecutivo federal expuso que la meta de los sistemas de salud es ofrecer atención en todos los niveles.

En este marco, López Obrador indicó que todos los martes habrá comparecencia de los funcionarios del sector Salud para informar sobre el abasto de medicamentos y atención a derechohabientes.

Destacó que esta medida gubernamental busca dar servicios de salud a 50 por ciento de la población que en la actualidad carece de ellos.

"Pueden decir algunos que no se va a lograr, que es una utopía, pero el sueño se va a convertir en realidad y la utopía es lo que nos hace caminar a los ideales", lanzó.





LAS PROTESTAS

"Dennos la cara, dennos una respuesta, dígannos qué va a pasar con todos los trabajadores del Seguro Popular", es una de las consignas que lanza Carmen Viviana Pérez López, médica que también fue despedida después de laborar nueve años en este sistema de salud, de acuerdo a testimonios recabados por Reforma.

Como muchos de los inconformes de este jueves, Carmen es parte del personal de los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud (REPSS), despedidos tras la desaparición del Seguro Popular.

"No estamos en contra del sistema de salud, lo que queremos es trabajar porque de la nada nos despidieron", aseguró la doctora, al acusar el incumplimiento de la incorporación de los médicos y trabajadores administrativos del SP al nuevo Insabi, como prometieron las autoridades.

Por su parte, Samantha Ayala Camacho, ex trabajadora del Seguro Popular en Michoacán, expuso que los despedidos únicamente ha sido citados para recibir su liquidación, la cual no corresponde con su antigüedad, además de que no se les garantiza continuidad laboral.

"¡Cabecita de algodón, nos engañaste bien cabrón!" y "¡No somos ninis que quieren cobrar, somos profesionales queriendo trabajar!" son algunas de las consignas que se escuchan alrededor de una guillotina de cartón con la que representan que López Obrador le corta la cabeza al "Pueblo de México", la cual fue quemada de manera simbólica.

Extrabajadores del extinto Seguro Popular de diversos estados se manifiestan frente a Palacio Nacional para exigir a #AMLO la restitución de derechos laborales.

