Insabi se tambalea y atropella derechos laborales de profesionistas expertos

Un policía revisa la lista e impide el paso a un hombre. Para regresar a su puesto laboral, este empleado del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) tendrá que firmar una renuncia y luego un nuevo contrato.

A partir del primero de enero de este año, el Insabi, creado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador sustituye al Seguro Popular, para ofrecer de manera gratuita atención médica y medicamentos.

Cómo lo informe el lunes en @ElFinanciero_Mx en el @INSABI_mx o firmas renuncia previa y luego contrato o no entras a trabajar... aquí las pruebas ???????????????? pic.twitter.com/IVzfcVuw8A — Lourdes mendoza (@lumendoz) July 16, 2021

Con la extinción del Seguro Popular, el empleo del personal médico y administrativo, emanado del modelo del Servicio Profesional de Carrera, pende de un hilo, y se avizora con ello un colapso administrativo que pondría en jaque la operación del instituto, escribe Lourdes Mendoza en El Financiero.

Detalla que durante el presente año, 26 trabajadores han dejado de recibir su sueldo y nadie les da razón de este abuso por parte del Insabi.

Los afectados forman parte de áreas sustanciales como el Despacho de Financiamiento y del Padrón de Afiliados –ay nomás–, motores del desaparecido Seguro Popular y base nodal para la correcta puesta en marcha del Insabi, caracterizado hoy en día por la improvisación.

Pone como ejemplo al titular de esta dependencia, Juan Antonio Ferrer, quien carece de experiencia en el sector.

Destaca la gravedad de que se pase por encima los derechos de trabajadores del Servicio Profesional de Carrera que llevaban años trabajando ahí, sin importar su antigüedad, currícula, si le entendían al tema, etcétera.

Destaca que entre los estatutos del Insabi no figura el Servicio Profesional de Carrera, ni lo adoptaron como modelo de contratación, por lo que muchos funcionarios suscritos bajo este régimen quedaron en la incertidumbre y otros más fueron obligados a firmar sus renuncias bajo presión.

Siendo más específica, para junio de 2019 eran más de 100 funcionarios. Para el inicio de 2020 fue cuando metieron el acelerador para desmonte del brazo operativo del Seguro Popular.

A la fecha, un grupo de 26 funcionarios –remanentes de un grupo de 70 que ya no les renovaron su contrato– está en vilo, pues no sólo no sabe qué pasará con su futuro, sino que lleva sin cobrar tres quincenas a pesar de seguir trabajando.

esc