Insabi abre otra compra para buscar completar medicamentos de 2022

Para 2022, el Sector Salud dependerá de dos compras consolidadas, ya que el Instituto de Salud para el Bienestar salió por su cuenta a buscar medicamentos y material de curación para completar lo que no va a adquirir la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS). En su listado, el Insabi va a comprar desde oncológicos hasta fármacos básicos como paracetamol, ácido acetilsalicílico e ibuprofeno.

El gobierno parece no encontrar la fórmula que quería para la adquisición de medicamentos y material de curación, pues inició dejando la compra consolidada en la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda, después la puso en manos de la UNOPS y ahora le apuesta a dos vías para alcanzar el abasto necesario.

El 23 de noviembre el Insabi publicó en Compranet la licitación LA-012M7B998-E165-2021 para la compra de medicamentos de 2022. De acuerdo con el calendario, los laboratorios tienen hasta el 8 de diciembre para presentar sus propuestas, el fallo se dará a conocer el 22 de diciembre y posteriormente se firmarán los contratos que estarán vigentes del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022.

De manera paralela, el Insabi sacó una segunda licitación, la LA-012M7B998-E164-2021 para adquirir material de curación, en este caso las propuestas se recibirán hasta el 13 de diciembre, el fallo se dará el día 29 y los contratos se formalizarán hasta el 13 de enero del próximo año.

Juan Ferrer, del Insabi

Estas dos licitaciones que hace el Insabi son además de la que llevará a cabo la UNOPS, pues cabe recordar que el gobierno firmó un contrato con esta oficina de la ONU para garantizar el abasto de medicamentos hasta 2024.

En teoría, el Instituto no tendría que hacer estas dos licitaciones para el próximo año, considerando el contrato multianual que ya tiene con la UNOPS, la cual se dará a conocer el próximo lunes 29 de noviembre.

La Silla Rota solicitó al Insabi una postura sobre estas dos licitaciones, en respuesta, explicó que no es una compra paralela, sólo que el Instituto comprará otras cosas, ya que la UNOPS se comprometió a adquirir algunos medicamentos, no todos, como es el caso de los oncológicos.

MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS Y PARA VIH, ENTRE LOS QUE COMPRARÁ EL INSABI PARA 2022

De acuerdo con el listado que publicó, el Insabi quiere comprar en esta licitación 583 claves de medicamentos, que equivalen a un máximo de 867 millones 884 mil 769 piezas y un mínimo de 347 millones 158 mil 105.

Estos fármacos se distribuirán entre el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del Estado, la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, la Secretaría de Salud y el propio Insabi.

En la demanda de medicamentos del Insabi se incluyen varias claves de oncológicos, como citarabina, filgrastim, dexametasona, imatinib, daunorubicina, epirubicina, fluorouracilo, metotrexato, l-asparaginasa, ondansetrón y carboplatino, así como etopósidos.

El listado incluye otros fármacos para el tratamiento de personas con virus de inmunodeficiencia humana (VIH) como efavirenz, abacavir-lamivudina y emtricitabina-tenofovir.

Así como captopril y losartán, para la presión arterial, digoxina para las arritmias cardiacas, metformina para personas con diabetes y atorvastatina para quienes tienen niveles altos de colesterol.

El Insabi también quiere comprar fentanilo, morfina, diazepam, clonazepam, solución para diálisis peritoneal, así como otros medicamentos de uso común en la población como ácido acetilsalicílico, paracetamol, ibuprofeno, amoxicilina, loratadina y omeprazol.

En cuanto al material de curación, el Instituto va a adquirir 396 claves, que representan un máximo de 593 millones 850 mil 093 piezas y un mínimo de 237 millones 542 mil 052, que serán distribuidos en las mismas instituciones que los medicamentos.

Este listado incluye desde cubrebocas, gorros, batas quirúrgicas, guantes, jeringas y compresas, hasta marcapasos, catéteres. sondas, cánulas, solución antiséptica y jabones.

MEDICAMENTOS EN TIEMPO Y FORMA, UN TEMA PENDIENTE DEL GOBIERNO

Esta no es la primera vez que el Insabi tiene que salir a comprar medicamentos aparte, ya que en 2021 tuvo que hacer adquisiciones de emergencia porque la UNOPS no logró adjudicar todos los medicamentos e insumos que se necesitaban, además de que el proceso se retrasó.

La Silla Rota publicó que todavía en octubre el Insabi compró 84 claves de medicamentos y material de curación, entre ellos 14 oncológicos, para cerrar el año y poder cumplir con la demanda de ocho instituciones del Sector Salud.

El desabasto de medicamentos en el Sector Salud ha sido uno de los problemas que ha enfrentado el actual gobierno, tras los cambios en las adquisiciones como parte del combate a la corrupción.

Por esta situación, el pasado 10 de noviembre el presidente Andrés Manuel López Obrador regañó al titular del Insabi, Juan Antonio Ferrer, y al secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela.

"Tenemos que resolver el problema del abasto de los medicamentos, esto es para Juan Ferrer y esto es para el doctor Alcocer, ya no quiero escuchar que faltan medicamentos y no quiero excusas de ningún tipo, no podemos dormir tranquilos si no hay medicamentos", enfatizó el presidente López Obrador durante su gira de trabajo en Colima.

"Esto se tiene que atender, lo tercero, las medicinas, no vamos a estar tranquilos hasta que no haya abasto suficiente de medicamentos, atención médica y medicamentos gratuitos, y no cuadro básico, todos los medicamentos, hasta los más difíciles de conseguir, por eso se abrió la posibilidad de comprar los medicamentos en el mundo, ya no hay excusas, además, ya no se permite la corrupción que existía de que 10 distribuidoras acaparaban toda la compra de medicamentos que hacía el gobierno, ni siquiera laboratorios, sino empresas intermediarias, distribuidoras", señaló López Obrador durante la presentación del Plan de Apoyo a Colima.