"Inmunidad de vacuna, después de 3 semanas"; "No es asunto grave", minimiza AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador minimizó este miércoles la muerte por covid-19 de mexicanos que ya habían recibido las dos dosis de la vacuna.

"No es un asunto grave esto que me están planteando, no me habían informado y todos los días tenemos reunión sobre la pandemia. Acabamos de tener reunión el lunes en la tarde y no se planteó, es mínimo, o sea, prácticamente inexistente", señaló López Obrador al ser cuestionado sobre seis personas que murieron por el virus en Sonora, a pesar de ya tener su esquema completo de vacunación contra el nuevo coronavirus.

En conferencia mañanera, López Obrador destacó que Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, sigue la evaluación caso por caso y aunque se presenta un repunte de casos, aún no es una situación de alarma.

"No se refleja todavía en el número de fallecidos, pero no que por la vacuna hayan perdido la vida (...) o que tenga relación, eso no", aseguró el mandatario mexicano.

El doctor Alejandro Efraín Benitez Herrera, secretario de Salud e Hidalgo, por su parte, aseguró que más del 80% de estos casos presentaron síntomas y recibieron atención médica, entre los 14 y 21 días previos a los considerados para garantizar la inmunidad de la persona vacunada, de alrededor de tres semanas después de la aplicación del biológico.

En entrevista para Salvador García Soto en El Heraldo Radio, el funcionario dijo que "la vacuna no es la panacea... es parte de las herramientas para controlar la pandemia", por lo que recomendó a la población cuidarse como si no estuvieran vacunados.

Detalló que de los 36 casos registrados de muertes en pacientes con esquema completo de la vacuna contra la covid-19, 25 eran hombres y 11 mujeres, así mismo 33 eran adultos mayores que presentaban enfermedades crónicas, 19 hipertensos, 14 diabéticos, 5 con tabaquismo, 2 con problemas renales y 1 cardiovasculares.

HARÁ CONFERENCIA PARA ACLARAR "FAKE NEWS"

El presidente López Obrador aseguró que su gobierno seguirá informando sobre la pandemia para evitar la propagación de noticias falsas.



Señaló que invitará a un experto a su conferencia para aclarar "las mentiras de la semana".

"Vamos a estar dando a conocer aquí todas las noticias falsas y también aclarando, informando, aunque hay gente conservadora que no quiere ver la mañanera, ni vernos, entonces por eso, también los manipulan", lanzó.

"Porque si vieran la mañanera, aquí tendrían información de lo que está sucediendo, pero se quedan solo con la información que les dan sus medios", agregó.

El presidente dijo que busca impulsar un "quién es quién en las mentiras de la semana" y que buscará que se haga cuando termine la conferencia mañanera.

"Vamos a buscar la forma de que después de la mañanera le sigamos. O sea, yo no porque sino no trabajaría, a qué hora; pero otros, o sea, que tengamos información permanente, permanente, permanente, permanente, para contrarrestar toda la manipulación de los medios convencionales, buscar la forma de hacerlo", remarcó el tabasqueño.

RECHAZA QUE SUS HIJOS VAYAN A COMPRAR EL CRUZ AZUL



El presidente López Obrador aprovechó el tema para desmentir que uno de sus hijos sea el nuevo dueño de Cruz Azul, junto a TV Azteca.



"Hace como dos días salió un mensaje de Twitter de que uno de mis hijos iba a comprar el equipo Cruz Azul, imagínense eso. La calumnia cuando no mancha tizna. Es una máxima del periodismo", lanzó.

"Pero cuánta gente se queda con eso. Yo recuerdo que durante mucho tiempo sacaban a uno de mis hijos con un Ferrari y no era él. La verdad, son muy inmorales nuestros adversarios", agregó.





