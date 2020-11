Iniciativa sobre outsourcing, un "terrorismo fiscal": empresarios

El sector empresarial expresó a diputados federales su preocupación por la iniciativa presidencial sobre el outsourcing, pues coincidieron en qué esta no debería desaparecer sino regularse. En el segundo día del parlamento abierto representantes del sector empresarial argumentaron que la subcontratación no es una actividad ilícita, que no merece ser considerada como un delito vinculado a la delincuencia organizada; y advirtieron que varias medidas de la iniciativa pueden ser interpretadas como "terrorismo fiscal".

"Es irresponsable que se generalice de esta manera", señaló Reginaldo Esquer vicepresidente en temas fiscales de Coparmex.

"Compartimos la preocupación del gobierno federal respecto a empresas que han abusado de esta figura indebidamente afectando prestaciones de trabajadores; reconocemos y debemos combatir el fenómeno, pero no estamos de acuerdo en el cómo ni en los procedimientos... Lo que debemos hacer es regular no prohibir", dijo. Y consideró que la iniciativa debió presentarse antes del análisis del parque presupuestal 2021; "quiero pensar que esta modificación dará ingresos extras al gobierno federal que no están considerados en el presupuesto, no sé si fue una improvisación". Y advirtió que el outsourcing está estigmatizado en la propuesta del Ejecutivo.

Pedro Higuera, presidente de la comisión fiscal de Concamin afirmó que será complejo diferenciar las empresas que aplican la subcontratación legalmente, de aquellas que no. "Esto representará sobrerregulación y carga administrativa para las empresas" justificaron. Consideraron precipitado implementar la medida a partir del próximo 1 de enero por lo que sugirieron un período de transición de, al menos, un año para que las empresas se adapten a la nueva normatividad. Oscar Mata representante de Index explicó que, en el caso de este sector manufacturero, esto les permitiría "que las empresas pudieran estar en posibilidad de contratar directamente al personal que hoy está terciarizado y así llevar a cabo restructurar corporativas necesarias, sin incurrir en despidos masivos o acciones apresuradas, dando seguridad jurídica que no se incurre en un delito".

Leonor Flores, a nombre del Consejo Empresarial Mexicano de Inversión y Tecnología que agrupa más de dos mil empresas, refirió que, dado que en la ley federal del trabajo no hay una definición sobre subcontratación permitida o ilegal, se debe revisar el tema porque sobre eso habrá consecuencias legales. "Es un exceso que para las empresas que tienen la subcontratación legal se apliquen los mismos parámetros que para las empresas que lo hacen con dolo con el fin de evasión fiscal", consideró.

Concanaco Servytur habló de la preocupación del sector por las modificaciones de la iniciativa del presidente al código fiscal de la federación, ley de impuesto sobre la renta y ley de impuesto al valor agregado pues consideraron que podrían ser inconstitucionales los cambios propuestos, pues consideraron que algunos cambios podrían considerarse excesivos e inconstitucionales.

(MJP)