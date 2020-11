Iniciativa de cobro digital de Mayer encarecerá celulares, advierten

El Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones aseguró que la iniciativa que prevé presentar Morena en el Congreso sin discusión formal en la Comisión de Cultura para realizar un nuevo cobro llamado "canon digital" o "canon por copia privada" para gravar dispositivos y soportes de almacenamiento, reproducción y duplicación de contenidos audiovisuales, aumentará el costo de éstos a los consumidores en México. En otros países este concepto se aplica para devolver una parte del dinero a autores, editores, productores y artistas de video.

Federico González Luna, integrante del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones, adelantó que la propuesta no prosperará porque la Secretaría de Economía envió una opinión a la comisión de cultura en ese sentido. "Con toda claridad expresa que esto no puede ser ni prosperar porque va en contra del consumidor, del Tratado de Libre Comercio y una serie de disposiciones y tratados que ha celebrado México que nos obligan a bajar aranceles para los equipos", explicó en entrevista a La Silla Rota. "Creemos que esto influirá sobre muchos legisladores para hacerlos recapacitar", consideró.

La iniciativa del diputado Sergio Mayer, pretende recaudar entre 4.1 y 6.2 mil mdp anuales señaló IDET, "y esto no sólo resulta inviable sino también poco aconsejable porque encarecerá la conectividad... Este encarecimiento artificial al equipamiento de telecomunicaciones incrementaría precio de los productos y causaría un efecto directo en la población pues no puede considerarse que sea un monto que ya está incluido en el precio final de los productos", aseguró mediante comunicado.

Sin embargo, a pesar de no juntar el número de diputados necesarios para poder llevar a cabo la sesión de la Comisión de Cultura que había convocado para las 11:00 horas, Mayer Bretón buscó avanzar en su propia iniciativa mediante el acopio de firmas para aprobar el dictamen que no había sido discutido de manera formal.

Incluso, al interior de su propio grupo parlamentario, Morena, insinúan que el decidido entusiasmo del diputado Mayer está motivado por los negocios que ha trascendido tendría con sociedades de gestión de derechos de autor, que son quienes se beneficiarían con la cuota que se pretende imponer a los consumidores.

La propuesta se basa en la suposición de que quiénes utilizan dispositivos tecnológicos como smartphones y tabletas, realizan por default copias en perjuicio de sus creadores. El instituto desmintió esta generalización y consideró que por el contrario, el uso del streaming para acceder a contenidos por internet, reduce la generación de copias privadas. Al respecto González Luna reiteró "es falso y ni siquiera lo pueden probar, va en contra del esquema federal de la ley de derechos de autor que señala que uno puede hacer hasta una copia privada sin fines de lucro. La iniciativa quitaría este derecho al señalar que todos estamos obligados a pagar una cantidad, usemos o no el dispositivo, para realizar una o más copias privadas", precisó.

Otro punto que rechazaron fue el destino de los recursos. "La iniciativa tampoco señala con claridad los recursos extra hacia dónde irán y eso también genera desconfianza, porque para nosotros es un impuesto velado a favor de particulares utilizando las estructuras de Estado para hacerlo. Es grave, no es correcto y sienta un precedente de derecho público muy delicado en el país".

El IDET agregó que "la instalación de un cargo extraordinario no sería más que un obstáculo para el bienestar de la nación, pues se basa en legislaciones de países con condiciones socioeconómicas diferentes a las de México" y puso como ejemplo que este gravamen sería superior a países como Francia y Alemania. Sin embargo, González Luna precisó que no porque eso exista en Europa significa que también es correcto para México. "En países como Estados Unidos y Canadá ni siquiera contemplan esta figura por considerarlo inconstitucional", advirtió. "Esto va en contra de la conectividad y a quién va a pegar más duro es a los pobres porque tendrían que pagar una contribución que encarecerá el costo de cualquier dispositivo... Es ingenuo y poco franco que estos impuestos no nos pegaran a nosotros como contribuyentes".

¿QUÉ DIJERON EN MAYO?

Durante un conversatorio virtual sobre el tema, Mayer señaló que no se trata de un impuesto sino del pago de un derecho como retribución a la creatividad y derechos de autor. "La iniciativa busca beneficiar a los autores de contenidos digitales", dijo en aquella ocasión y aseguró que buscarían la manera en que el pago de este derecho no cause un incremento tecnológico en los costos al cliente. "El consumidor ya paga por el acceso a los contenidos, lo que se pretende es que el autor tenga control de ese material".

En aquella ocasión la Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información expresó su preocupación por los alcances de esta medida, en caso de ser aprobada en el congreso. Charles Henry Lonjon de la empresa Copié Francé, también expresó en ese foro que en el caso particular de Francia una parte del dinero que se recibe por este derecho es devuelto a la sociedad de compositores con la finalidad de que el autor tenga una recuperación; pero también enfatizó que el marco jurídico mexicano respecto a la copia privada no está actualizado, por lo que sugirió tomar las medidas correspondientes antes de realizar este cobro.