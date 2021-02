Inician apagones; ya hay cortes de luz en Edomex, Guanajuato y Puebla

Eso es FALSO.



No se emitió NINGUNA declaratoria de contingencia o algo similar.



Lo que paso es que @CFEmx prefirió asumir los apagones en México que pagar altos precios de gas natural.



CFEA decidio no comprar, porque Texas sigue vendiendo.



NO MIENTAS Álvaro. https://t.co/kND5th2Bv5