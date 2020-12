Inicia registro de aspirantes a candidaturas a gobernador por Morena

Morena inició, este viernes, el registro de aspirantes a sus candidaturas para 15 gobiernos estatales en las elecciones de 2021, en medio de apoyos que no respetaron medidas sanitarias y el desfile de legisladores, exdelegados estatales y exsecretarios de gobierno.

En punto de las 10 de la mañana inició el registro de quienes buscan ser candidatos de Morena, como el exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, y el exdelegado para programas sociales de Guerrero, Pablo Almicar Sandoval.

Afuera de la sede del partido en la calle de Chihuahua 216, en la Ciudad de México, se reunieron militantes de Morena apoyando a algunos aspirantes a las candidaturas estatales, donde se olvidaron las medidas sanitarias recomendadas por el gobierno federal ante el aumento de casos de covid-19 en la capital del país.

Dentro de la sede del partido, se recibieron a los aspirantes con su documentación en una carpa instalada en el patio, que sí contaba con las medidas de distanciamiento social y todos dentro portaban cubrebocas y caretas. Afuera, entre los simpatizantes, un hombre recorría la calle ofreciendo gel antibacterial.

El partido publicó una aviso para los aspirantes en el que especificaron que "debido a la emergencia sanitaria por covid-19, sólo podrá ingresar una persona a las instalaciones de la sede de Chihuahua 216 para entregar la documentación, respetando los controles de acceso y egreso establecidos".

Para registrarse como candidatos de Morena al gobierno de alguna entidad, los aspirantes deben presentar su solicitud de registro con copia de su credencial de elector vigente, copia certificada y simple del acta de nacimiento, su certificado de afiliación a Morena en original o "las pruebas que consideren necesarias para acreditar la militancia", así como un proyecto de gobierno y un documento de compromiso de "no mentir, no robar y no traicionar al pueblo".

Hasta el momento, se han registrado -también- algunos senadores, como Nestora Salgado al gobierno de Guerrero, y diputados locales y federales.





kach