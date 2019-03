Inicia programa piloto de trabajadoras del hogar del IMSS

MARILUZ ROLDÁN 31/03/2019 02:19 p.m.

México ratificará el Convenio 189 de la OIT en beneficio de las trabajadoras del hogar y continuará impulsando la transición hacia el régimen obligatorio de incorporación al Instituto Mexicano del Seguro Social, afirmaron Luisa María Alcalde Luján, secretaria del Trabajo y Previsión Social, y Germán Martínez Cázares, director general del IMSS.

Ambos funcionarios encabezaron el arranque del Programa Piloto para Personas Trabajadoras del Hogar, con el que se planea beneficiar a más de 2.3 millones de mexicanas que se dedican a esta labor. Adelantaron que esto es el inicio hacia la reivindicación de otros de sus derechos laborales.

Alcalde Luján enfatizó que "hoy con el lanzamiento del programa piloto, el Estado mexicano empieza a resarcir una deuda con un grupo que a lo largo de la historia había sido invisibilizado".

Recordó que esto es posible gracias al fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que declaró inconstitucional y discriminatoria la afiliación voluntaria de las trabajadoras del hogar a la seguridad social. Reconoció que el IMSS asumió el compromiso de diseñar un programa piloto para cumplir con ese mandato.

La secretaría destacó que 99% de las trabajadoras del hogar están en la informalidad, que en su mayoría son mujeres y madres que no cuentan con acceso a servicios de salud o a una pensión cuando se retiran.

Las trabajadoras del hogar, que son más de 2.3 millones de personas, están están en una posición de múltiples discriminaciones: por género, por salario, por ocupación y en muchos casos incluso por su origen étnico", lamentó.

Ante esa situación, aseguró que el gobierno de México asume compromisos concretos, ya que con el programa piloto se abre paso a la transición del régimen de afiliación voluntaria al obligatorio.

"Asumimos también como una asignatura pendiente hacer realidad lo estipulado en el artículo 335 de la Ley Federal del Trabajo, es decir, que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos fije el piso mínimo que una trabajadora del hogar pueda ganar por su trabajo", dijo.

Alcalde Luján resaltó también que "en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social hemos concluido las consultas tripartitas en torno a la ratificación del Convenio 189 de la OIT. De tal suerte que esta semana vamos a enviar a la Cancillería nuestra opinión favorable".

"Germán, amigo, los trabajadores están contigo", fue el grito que se escuchó cuando el director general del IMSS subió al escenario para hablar del programa.

Martínez Cázares enfatizó que "el IMSS cumple hoy con una sentencia de la Suprema Corte de Justicia que animó la inteligencia y la pluma del ministro Alberto Pérez Dayán, pero cumple también con la vocación de igualdad que anima el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y el imss cumple, sobre todo consigo mismo, con su historia de redistribución de la riqueza nacional".

Reconoció que el inicio del programa es sólo el punto de partida hacia la plena inclusión y respeto a los derechos de las trabajadoras del hogar. Resaltó que el Instituto está poniendo la primera piedra de ese proceso.

Iniciamos a pagar una gigantesca deuda de discriminación, racismo y en muchos casos humillación. Son muchos años de batallar de muchas de ustedes, son muchos años de no ver a una de las poblaciones más desventajadas, sin garantías plenas en su trabajo", señaló.

El director general del IMSS destacó que el programa piloto es perfectible y que se revisarán los logros alcanzados durante los 18 meses que se aplicará para que en conjunto con organizaciones de la sociedad civil y de los sindicatos "llevemos al Congreso una iniciativa de ley que perfeccione y haga realidad jurídica plena el régimen obligatorio de incorporación al IMSS de las trabajadoras del hogar".

Gerardina González Marroquín, directora para países México y Cuba de la OIT, reiteró el respaldo del organismo y aprovechó para "felicitar al IMSS, al gobierno de la República y al Poder Judicial, a la Suprema Corte de la Nación, porque hoy podemos decir que sí podemos confiar en México y que sí es posible tener transformaciones fundamentales en el país".

Mencionó que el futuro del trabajo es generar justicia social y equidad entre hombres y mujeres, pero para lograrlo es importante que los empleados tengan solidez económica.

De acuerdo con datos de la OIT, 95% de las trabajadoras domésticas son mujeres, 99.8% no tiene un contrato escrito, mientras que 98.3 no tiene acceso a servicios de salud.

La representante de la OIT destacó que 83.6% de las trabajadoras del hogar gana menos de dos salarios mínimos, "es decir, siempre están debajo de la línea de pobreza, lamentablemente".

Añadió que siete de cada 10 no tienen prestaciones laborales ni reciben aguinaldo, además de que 97.5% de ellas no tiene vacaciones pagadas.

Indicó que 50% de los empleadores pertenece al decil más alto en cuestión económica; sin embargo, señaló que cinco de cada 10 de ellos tampoco tiene seguridad social.

Marcelina Bautista Bautista, directora y fundadora del Centro de Apoyo y Capacitación para Empleados del Hogar, agradeció el apoyo que se les ha brindado para lograr este avance en beneficio de ese sector de la población.

Este triunfo va para todas las trabajadoras del hogar que no han podido acceder al servicio de salud, este triunfo va para todas las trabajadoras que son madres y que cuando han querido trabajar no han encontrado un lugar para sus hijos, porque no han encontrado una guardería", destacó.

Bautista Bautista agradeció al presidente López Obrador por impulsar esta agenda y dijo que la creación de este programa piloto "es un logro histórico", ya que llevan años de lucha para buscar un bien mayor, tiempo en el que organizaciones de la sociedad civil y organismos que las han acompañado.

Exhortó a las trabajadoras del hogar a no parar su lucha hasta alcanzar el acceso a sus plenos derechos laborales y a no ser discriminadas. "Sepan que los tres Poderes de la Unión están trabajando hoy para nosotras, no porque así lo han decidido, sino porque hemos presionado lo suficiente".

Por un trabajo digno y seguridad social", fue el lema que gritaron de pie las trabajadoras del hogar al final de su discurso mientras alzaban su mano derecha en la que llevaban un guante verde del color del IMSS.

Marina de Tavira, actriz de la película Roma de Alfonso Cuarón, dijo que si este largometraje ha servido para aportar un grano de arena a esta causa, entonces el arte tiene sentido.

"Hoy quiero hacer un llamado a los empleadores de las personas trabajadoras del hogar a que nos hagamos responsables, a que seamos junto con ellas generadores de cambio, podemos construir una mejor sociedad, una mejor convivencia, formalizar el trabajo que millones de trabajadoras del hogar han venido haciendo por años es urgente e impostergable", afirmó.

En el evento también dio su testimonio Marcelina Barrios, quien es trabajadora del hogar desde hace 13 años y quien ha sido víctima de múltiples discriminaciones por su labor y su origen.

Los términos que utilizan: chacha, sirvienta, criada o la india, solo por ser morena, esas son unas de las cosas que he padecido en mi trabajo", lamentó.

Sin embargo, dijo que actualmente lleva siete años trabajando con su actual empleador, con quién se siente a gusto porque le da días festivos, vacaciones, aguinaldo y ahora están dialogando para definir su afiliación al IMSS.

La afiliación empieza a partir de este lunes y si los patrones hacen el pago entre el 1 y el 20 de abril, las trabajadoras del hogar podrán gozar de los servicios de seguridad social a partir del 1 de mayo.

Con la afiliación las trabajadores acceden a los seguros de enfermedades y maternidad; de riesgos de trabajo; de invalidez y vida; de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, así como de guarderías y prestaciones sociales.

