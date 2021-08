Inicia nueva Legislatura en San Lázaro; PRI tomará primer año de la Jucopo

Los coordinadores parlamentarios de la coalición Va por México afirmaron que tendrán el primer y tercer año de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara de Diputados.

Según lo detallado por la coalición, el primer año será para el PRI y el tercero para el PAN. Este anuncio fue hecho por el coordinador panista, Jorge Romero, quien aseguró que están "contentos".

El coordinador d la bancada del PRI, Humberto Moreira, señaló que "reconocemos a Morena e Ignacio Mier el diálogo para llegar a este momento" y destacó que el diálogo como bancadas debe ser con respeto.

En este mismo sentido señaló que la coalición "va en unidad", aunque cada partido tenga su agenda particular.

Los coordinadores evitaron preguntas respecto a por qué el PAN no tomó el primer año de la Jucopo, pues numéricamente y acorde al reglamento interno del Congreso, este cargo le corresponde.

En unos momentos los 500 legisladores que integran la 65 Legislatura comenzarán la sesión oficial en que rendirán protesta.

La legisladora Margarita Zavala fue una de las diputadas más esperadas para tomarse fotografías.

No obstante, dentro del recinto, ¡la bancada del PAN, que ocupa el segundo lugar en el Congreso, hizo notar su presencia al grito de "Acción Nacional, México, México!".

En respuesta, la bancada respondió a gritos "¡Es un honor estar con Obrador!".

Entre aplausos, los diputados federales aplaudieron la noticia: ser la primera Legislatura que garantiza la paridad de género con el 50 por ciento de legisladoras y legisladores por igual.

? #VIDEO A gritos, inicia la 65 Legislatura en la Cámara de Diputados antes de tomar protesta formal. Este es el momento en que las bancadas del PAN y Morena marcaron su territorio a levantando la voz. #ak pic.twitter.com/ykLfJTU4WQ — La Silla Rota (@lasillarota) August 29, 2021

La Silla Rota habló con la legisladora morenista Patricia Armendáriz, quien habló de su agenda dentro de la bancada oficialista.

"Listísima, emocionadísima, muy contenta, de verdad, de esta nueva etapa de mi vida. Es un sueño que coincide con el de la 4T, que es el acceso a la seguridad social universal, es un sueño que tengo y sé que el presidente lo va a apoyar. Y el otro trabajo es las Pymes, pequeñas y medianas empresas", dijo.

A pregunta expresa de si la ex "tiburona" será una "levanta dedos" más de la 4T respondió con una sonrisa "no vine a eso, no estoy para eso".