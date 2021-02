Inicia "lluvia" de spots de AMLO de cara a su primer informe

No es para presumir pero soy un hombre de palabra, ya no hay sueldos de 700 mil pesos mensuales. Ya no hay pensiones millonarias para los ex presidentes. Ya no me cuidan 8 mil elementos del Estado Mayor Presidencial. Ya no hay avión presidencial. Ya no hay atención médica privada para los funcionarios públicos que se hacían cirugías plásticas. Hasta se estiraban a costillas del erario. Los compromisos se cumplen