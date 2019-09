Inicia debate de leyes secundarias en pleno del Senado; CNTE aguarda

El Senado de la República inició el debate de lado leyes secundarias en materia de educación. Afuera del recinto legislativo, la CNTE continúa su bloqueo y se mantiene pendiente del debate entre partidos.

En el debate por la reforma educativa, el senador de morena y expanista, Germán Martínez, enfrentó a la panista Josefina Vázquez Mota.

?? Sesión vespertina de la Cámara de Senadores, del 25 de septiembre de 2019 https://t.co/715um57gpR — Senado de México (@senadomexicano) September 25, 2019

Le recordó que hace algunos años, junto a la exlíder sindical Elba Esther Gordillo, afirmó que no podía haber reforma educativa sin el sindicato.

Y aseguró que Morena está orgulloso de estar con los maestros. Ante ello, Vázquez Mota le respondió que no se desdice, y de manera indirecta señaló que la CNTE no es la opción porque en Oaxaca muchos niños no tienen clases.

"Lo que ustedes pretenden hacer es la mayor traición", respondió al exdirector del IMSS.

Emilio Álvarez Icaza, senador sin partido, reclamó que Morena habla de reforma educativa y que reduce presupuesto a normales y capacitación de maestros.

Voto en contra de las leyes secundarias de la reforma educativa, en defensa de la educación pública, y porque no privilegian el interés superior de niñas, niños y adolescentes. Es producto de un pacto electoral con cúpulas sindicales. @SEP_mx @GobiernoMX https://t.co/CB6kii8GiA — Emilio Álvarez Icaza Longoria (@EmilioAlvarezI) September 25, 2019

Xóchitl Gálvez, en su intervención, criticó que Mario Delgado votó por la reforma educativa de Morena mientras que sus hijos están en el colegio Alemán

Y advirtió que ella Esther Gordillo ya se está limando las uñas para lo que viene.

