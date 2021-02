Inicia cuenta regresiva para renovación de 4 consejeros del INE

Sólo hay cuatro sillas, pero en seis días 62 aspirantes al cargo de consejero del Instituto Nacional Electoral, acudieron ya a la Cámara de Diputados para inscribirse en este proceso de selección. Más hombres que mujeres; pero hasta hoy, el denominador común en la mayoría es pertenecer o haber sido miembro del consejo electoral o Tribunal Electoral, en sus entidades de origen. El listado de aspirantes dado a conocer al corte, es que hay consejeros distritales de Oaxaca, Chiapas, San Luis Potosí, Tabasco, Veracruz y CDMX, entre otros. También se han registrado académicos de universidades públicas y privadas.

En un impecable traje gris, Luis Espíndola -consejero electoral en Querétaro- acudió esta mañana a dejar su documentación al salón Protocolo.

-Me fue muy bien, -dice a LSR- el proceso fue ágil y transparente por el personal de servicios parlamentarios. Agregué mi declaración patrimonial, fiscal y de conflicto de intereses, aunque no venía en la convocatoria; pero lo hago en abono a la transparencia. Llego solo, no vengo acompañado por ningún partido político, mi trayectoria ha sido puramente institucional.

-Usted sabe que ésta, en gran medida, es una decisión política ¿Cómo brincará esa parte?

-El perfil de consejero electoral es que debe ser apolítico, con sensibilidad democrática y conocimiento técnico de la autonomía del Instituto, tengo plena confianza en eso.

Sandra Vivanco, defensora ciudadana en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, llegó a San Lázaro con su carpeta de documentos.

-No vengo por ocurrencia, tengo más de veinte años de experiencia electoral. Soy abogada, maestra en derecho electoral y derecho procesal electoral.

-¿Por qué quiere ser Consejera Electoral?

-Considero tener toda la experiencia y conozco todos los procesos; en el Tribunal Electoral de la CDMX fui secretaria de estudio y cuenta, nos tocó calificar las actuaciones del instituto electoral local. El objetivo es llegar sin apoyos partidistas y estamos en manos del Comité Técnico de Evaluación (CTE) que integrará las cuatro quintetas, para llegar a la votación de los 500 diputados.

En efecto, todos los aspirantes estarán en manos de un CTE conformado por siete miembros, mismo que aún no termina de integrarse. Los dos primeros fueron nombrados la semana pasada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). En sesión pública y bajo un método transparente, fueron elegidos Ana Laura Magaloni Kerpel (exaspirante a ministra de la Corte y académica del CIDE); y José Roldán Xopa (también académico del CIDE).

Dos aspirantes más serán elegidos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Pese a que desde el viernes pasado LSR solicitó al área de comunicación social del organismo, información respecto al proceso de selección y terna de integrantes que propondrán, no se recibió respuesta. Fuentes consultadas aseguraron a este portal que la ombudsman Rosario Ibarra sugirió a John Ackerman (esposo de la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval) y Jaime Cárdenas, exconsejero del entonces Instituto Federal Electoral. Pero al parecer la postulación del primero se encuentra en vilo dado que sus padres son extranjeros y no mexicanos, requisito indicado en la convocatoria.

La elección de los otros tres integrantes del CTE, está en manos de los integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la cámara baja. Los pormenores de esta elección (nombres, perfiles, proceso de selección) también están en completo hermetismo. Fuentes cercanas a los coordinadores parlamentarios que integran esta Junta, confirmaron a LSR que ayer éstos recordaron a Mario Delgado que iban ya contra reloj para abordar el tema; fue por eso que esta tarde comieron juntos después de la sesión parlamentaria a fin de poner algunos nombres sobre la mesa. Entre los acuerdos realizados, está también no revelar qué bancada impulsó el nombre de cada uno de los tres integrantes a seleccionar, con el fin de evitar que sus nombramientos pudieran ser politizados.

Mañana por la tarde, a las 17 horas, la Jucopo se reunirá, elegirá y dará a conocer sus nombramientos. Delgado adelantó que también mañana recibiría los dos nombramientos hechos por la CNDH. De ser así, tanto el organismo como la cámara baja serían -quizás- los únicos que nombraron a cinco miembros del CTE de manera directa, privada y sin transparencia.

Dado que este Comité deberá estar conformado en su totalidad mañana por la noche, se tiene previsto que el viernes 28 tome protesta ante el pleno legislativo. Y dado que ese día también concluye el registro de aspirantes a Consejeros Electorales, el CTE iniciará la revisión, análisis y escrutinio de cada expediente, de cada aspirante, entre el 1 y 24 de marzo.

Pero regresando al punto inicial, en el INE sólo hay cuatro sillas vacías para Consejero Electoral. LSR consultó a fuentes cercanas al partido mayoritario, Morena; y estas explicaron que la elección y nombramiento de los cuatro futuros consejeros se divide dentro de dos grupos. El primero, avala que se realice una renovación por consenso tal y como señaló Porfirio Muñoz Ledo en entrevista concedida a este portal. “Ese tipo de resoluciones en general se busca un consenso… Claro, que te puedo decir, son consensos que le tocan 3 a 1, uno a otro y otro a otro, es también la distribución, es muy difícil de evitar”, afirmó.

El segundo se inclina a la opinión de José Agustín Ortiz Pinchetti, Fiscal Especializado en Delitos Electorales dentro de la Fiscalía General de la República¸ exconsejero electoral y exconsejero del proyecto que redactará la constitución moral que propone el presidente López Obrador. El fiscal escribió en el periódico La Jornada -el domingo pasado-, que, de imponerse la mayoría de Morena en estos nombramientos, "se desprestigiaría al gobierno y al sistema comicial". Y remató: "la alternativa sería imponer a consejeros de su línea. La oportunidad para demostrar que se están haciendo distintas las cosas se habría perdido y todos, empezando por el INE, seríamos los perjudicados".

(María José Pardo)