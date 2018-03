ARRANQUE DE CAMPAÑA

Inicia Anaya campaña con advertencia al gobierno federal

"Entre más viento en contra recibamos con más fuerza vamos a despegar", dicen en candidato del Frente, Ricardo Anaya

ESTÉFANA MURILLO 30/03/2018 01:27 a.m.

Así arrancó campaña Anaya en la CDMX (Cuartoscuro)

CIUDAD DE MÉXICO (La Silla Rota).- Con la advertencia al gobierno federal de que pese a "calumnias" y "difamaciones" en su contra logrará "despegar" hacia la Presidencia de la República, Ricardo Anaya, candidato de la coalición "Por México al Frente", inició los primeros minutos de este viernes en la Ciudad de México con sus actividades de campaña.

En un centro de convenciones en Santa Fe ante presidentes de los partidos que lo abanderan, el candidato del PAN, PRD y MC reiteró su reclamó hacia el gobierno federal por emprender, dijo, una "guerra sucia" en su contra con la difusión de información que presuntamente lo vincularía con el delito de lavado de dinero.

"Las últimas semanas ha habido viento en contra, ha habido todo tipo de mentiras, de calumnias, de inventos, de difamación y de infamias, pues desde aquí le decimos al gobierno y a los autores de esta guerra sucia que nosotros entre más viento en contra recibamos con más fuerza vamos a despegar", aseguró.

En el evento donde además de los líderes de los tres institutos políticos (Damián Zepeda, Manuel Granados y Dante Delgado) estuvo presente la candidata a jefa de Gobierno de la Ciudad de México Alejandra Barrales, el ex presidente del PAN y hoy candidato presidencial reunió a mil 200 jóvenes que durante las siguientes 12 horas plantearán propuestas para resolver los que consideró son los problemas más lacerantes para el país: corrupción, impunidad, inseguridad y desigualdad.

"Nosotros no nos vamos a resignar a tener un gobierno corrupto, nosotros no nos vamos a resignar a la impunidad, nosotros no nos vamos a resignar al crecimiento mediocre y a la falta de oportunidades, nosotros no nos vamos a resignar a la violencia y a la inseguridad. De esta generación depende el cambio que necesita México", señaló.

En el arranque de su campaña, Ricardo Anaya además presentó la iniciativa "Hackaton", en la que mil jóvenes trabajarán para diseñar propuestas para resolver los problemas del país las cuales serán presentadas por el abanderado en el transcurso de este viernes.

"Nuestra campaña no será una campaña de discurso huecos, esta será una campaña de propuestas en la que vamos a plantear las soluciones a los problemas que hoy aquejan a nuestro país (...) Cómo combatir la corrupción para tener un gobierno honesto, segundo como acabar con la enorme desigualdad para que haya igualdad de oportunidades y tercero como acabar con la violencia, como acabar con la inseguridad para que las familias mexicanas puedan vivir seguras y en paz".





