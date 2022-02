Informe de la ASF sólo es nota para "medios conservadores": AMLO

Luego de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectara irregularidades por 48 mil millones en la Cuenta Pública 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguro durante la mañanera que esta información de la Auditoría la usan "los medios conservadores" y sus opositores a su gobierno.

“Se va a dar respuesta a todo y no hay problema, para los conservadores pañuelito blanco, no hay corrupción, ya no es el tiempo de gobiernos pasados por eso resistimos”, expresó el mandatario alzando un pañuelo en señal de paz.

López Obrador anunció que se va a dar respuesta “a todas las observaciones” realizadas por la Auditoría Superior.

“Se van a ir aclarando todas las irregularidades, que según la auditoría se encontraron en la cuenta pública, si esto es así, se audita todo y se empieza a aclarar; Esto es preliminar, desde luego, lo usan los adversarios corruptos, porque piensan que somos lo mismo, pero no. Ya no opera con impunidad El Chupa Cabras, El Diablo, Don X, etcétera”, no somos iguales, en este gobierno no hay ladrones para que quede claro, enfatizó el presidente.

El tabasqueño afirmó que en su gobierno no hay ladrones y advirtió que va a continuar contra su gobierno, “y qué bueno porque esto demuestra que hay una vida pública activa en México y estamos enfrentando a los que se dedicaban a saquear, es cero impunidad para los corruptos, para los políticos corruptos”.

La ASF presentó este domingo un reporte sobre la irregularidades detectadas en la entrega del tercer y último paquete de auditorías del gasto público de 2020.

Estas irregularidades se encontraron en los gastos de gobiernos estatales y municipales, en la construcción del Nuevo Aeropuerto de Santa Lucía, en la Refinería de Dos Bocas, en el Tren Maya, el sector salud, el Banco Bienestar, la CFE, en programas sociales de la Cuarta Transformación, entre otros.













