INER falló en cómo manejar cuerpo de fallecido por covid-19

La muerte de la primera persona a consecuencia del coronavirus covid-19 tomó por sorpresa al mismísimo Instituto de Enfermedades Respiratorias (INER), corazón de las instituciones para combatir la pandemia. Los familiares del hombre de 41 años vieron la agonía de su paciente con incertidumbre, e incluso su cuerpo aún después padeció la incertidumbre de qué tratamiento darle.

Personal del INER ya había denunciado justo un día antes del deceso la falta de protocolos para atender a pacientes coronavirus. Tomó por sorpresa al Sector Salud y evidenció la falta de información que hay no sólo para el servicio, sino también para el tratamiento de los cuerpos de las personas que fallezcan por esta causa.

La primera víctima mortal de coronavirus en nuestro país era un hombre de 41 años que padecía diabetes, enfermedad crónico degenerativa que eleva el riesgo de complicaciones. Sus síntomas comenzaron el 9 de marzo e inicialmente se le había diagnosticado con neumonía por influenza.

Una fuente informó a LA SILLA ROTA la noche de ayer que las autoridades no les habían dicho cuál era el protocolo a seguir con los cuerpos de personas que tenían Covid-19, por lo que esperaron durante un rato para definir cómo se actuaría.

Poco antes de la medianoche la historia se repitió cuando llegó la carroza fúnebre para recoger el cuerpo y el personal no llevaba ningún tipo de preparación. Personal del INER les prestó equipo para evitar algún peligro y sólo sellaron el ataúd.

Los trabajadores de la funeraria tampoco tenían información sobre cómo manejar el cuerpo y lo que se sabe es que fue trasladado a la que era su casa ya que no había un crematorio en ese momento para incinerar el cuerpo.

Milenio difundió este jueves una entrevista con una familiar del fallecido quien acusó que la esposa e hijo del hombre no habían sido sometidos a pruebas médicas para detectar si fueron contagiados.

"En un ataúd solamente y supuestamente sellado, pero entre comillas. Ahorita llevarlo a incinerar lo más pronto posible, sólo esperamos a que llegue el servicio funerario por él y llevarlo a incinerar. Su esposa e hijo pueden estar propensos porque tuvieron contacto con él, simplemente les hicieron preguntas para ver si están infectados.

"Ninguno, es preocupante porque podrían estar infectados y no siquiera saberlo porque sólo les hicieron un test te preguntas", dijo la familiar a Milenio.

El mismo periódico difundió la imagen del acta de defunción de la primera víctima: padecía obesidad y diabetes mellitus tipo 2 y falleció por un choque séptico tras contraer neumonía derivada del Covid-19.

Este jueves, secretaria de Salud, Oliva López Arellano, confirmó en conferencia de prensa que el fallecido era diabético e hipertenso. Agregó que "esta persona, lo que se reconstruye en términos epidemiológicos, es que estuvo en un evento masivo el día 3 de marzo, y es un paciente del Estado de México; o sea, una persona que vivía en el Estado de México y se internó grave el sábado en el INER y se descompensó".

Precisó: "El que haya asistido o no a un concierto, no quiere decir necesariamente que tuvo el contagio en el concierto, es parte, digamos, de la historia epidemiológica y lo que es importante es que, ahora que nos estamos acercando a la Fase 2, que ya comienza a haber mucho mayores contagios comunitarios, es importante tener mayor preparación".

CREMACIÓN, INNECESARIA: LÓPEZ-GATELL

A nivel internacional se han manejado diversos protocolos de manejo de cuerpos cuando la persona que murió tenía una enfermedad infectocontagiosa, dependiendo del padecimiento y del país, en algunos casos se recomienda incinerarlos inmediatamente, mientras que en otros es posible enterrarlos. Lo mismo sucede con el velorio, ya que es una concentración de gente y puede haber contactos del fallecido.

En la conferencia mañanera de este jueves, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, aclaró que en el caso de las personas que fallecen por coronavirus no se tienen que tomar medidas especiales para el manejo de los cuerpos y que tampoco es necesario incinerarlos.

Ley General de Salud tiene un reglamento específico para la disposición de cadáveres, tejidos y productos biológicos, en el cual se incluyen las reglas generales de la bioseguridad.

Señaló que este reglamento se revisó para verificar que la Guía de control de infecciones para el nuevo coronavirus incorporara cualquier elemento necesario e importante.

López-Gatell Ramírez explicó que en términos de bioseguridad el agente del coronavirus es casi idéntico al de la influenza y al de los otros virus respiratorios, por lo que para el manejo de cuerpos se tienen que seguir los protocolos ordinarios que se llevan a cabo en todos los hospitales y consultorios del país.

"Entonces, se usa lo que siempre se utiliza y en la medida en que se haga correctamente no hay un riesgo incrementado de daño hacia el personal que labora, ni en los campos clínicos ni en el proceso de disposición de cadáveres.

"Específicamente la inquietud de si tienen que ser cremados, la respuesta es no, no se requiere, porque el mecanismo de transmisión es la vía respiratoria como ya lo expliqué, no es que emanen elementos infecciosos, no es así", aseguró.

EL MUNDO VA POR INCINERAR CUERPOS

A nivel internacional cada uno de los países con más casos de Covid-19 tiene sus propios lineamientos para el manejo de los cuerpos de las personas que mueren.

El gobierno de China, donde inició el brote, instruyó poner los cuerpos en una bolsa que se debe cerrar para ser incinerados inmediatamente, no se pueden trasladar a otra regiones del país y tampoco se realizan ceremonias de despedida.

En España se prohibió realizar autopsias debido a que los pulmones y otros órganos pueden tener virus todavía. Los cuerpos se pueden incinerar o enterrar, pero en los funerales el féretro no puede estar abierto.

Mientras que en Italia el número de defunciones desbordó la capacidad de cementerios en algunas ciudades como Bérgamo, en esos casos los cuerpos son llevados a otras ciudades para que sean incinerados, también se han prohibido los sepelios debido a la cuarentena en el país.