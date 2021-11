INE se opone a la designación de Romero Tellaeche como director general del CIDE

El Instituto Nacional Electoral (INE) dio a conocer que se opuso a la designación de José Antonio Romero Tellaeche como director general del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y denunció que hubo irregularidades en el proceso que llevó a cabo la directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), María Elena Álvarez-Buylla.

El INE expresó "su preocupación por la situación predominante en las comunidades académica, administrativa y estudiantil del Centro de Investigación y Docencia Económicas, ante la evidente falta de oportunidades de diálogo con las instancias involucradas. Las sensaciones de inconformidad, frustración y desasosiego características del momento que sufre la institución son contrarias a las condiciones propicias para la realización de las actividades académicas y, por lo mismo, incompatibles con la razón de ser del CIDE".

Edmundo Jacobo Molina, secretario ejecutivo del INE, quien forma parte del Consejo Directivo del CIDE, emitió un posicionamiento en el que detalló que hubo una serie irregularidades en el proceso de designación.

Señaló que en la primera sesión extraordinaria del Consejo Directivo del CIDE no se permitió a los integrantes dar su posicionamiento respecto a la regularidad del procedimiento de designación y nombramiento, específicamente sobre la idoneidad de la persona considerada por la directora general del Conacyt.

"Debido a que, durante la primera sesión extraordinaria del 2021 del Consejo Directivo del CIDE no se nos permitió hacerlo, con el único ánimo de cumplir con la función que tiene a su cargo como integrante de dicho consejo, el Instituto Nacional Electoral expresa que su voto sería en contra de la designación y nombramiento efectuado por la Dirección General del Conacyt, debido a que las auscultaciones interna y externa no fueron desahogadas en los términos requeridos por el Estatuto General, además de que el contexto de confrontación existente al seno de la comunidad del CIDE no ha propiciado un clima propicio para el diálogo de sus integrantes", indicó el secretario Ejecutivo del INE.

El posicionamiento del Instituto se da después de que la directora del Conacyt designó ayer a Romero Tellaeche como nuevo director general del CIDE, a pesar En la sesión donde hizo el anuncio, Álvarez-Buylla dijo que la decisión de elegirlo fue por unanimidad porque cumple con los requerimientos y la trayectoria que lo hace idóneo para el puesto.

Sin embargo, fuentes indicaron a La Silla Rota que además del representante del INE, también se opuso a la designación el representante de la Secretaría de Energía.

De manera paralela, los alumnos del CIDE se manifestaron también contra la designación, entraron en paro y mantienen tomada de forma pacífica las instalaciones de la institución.

