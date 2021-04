INE plantea negar candidaturas a Félix Salgado y a Raúl Morón

El Instituto Nacional Electoral (INE) se enfrentará a una encrucijada este martes, al resolver el caso de Félix Salgado Macedonio, a quien le retiró la candidatura al gobierno de Guerrero por no cumplir los esquemas de fiscalización. Hay dos caminos, pero el Consejo General deberá apegarse a su primera resolución, si desea mantener su credibilidad del organismo, advirtieron exconsejeros.

De acuerdo con los dictámenes que circulan entre los consejeros electorales y que serán revisados esta tarde en el INE, se plantea negar los registros de Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón como candidatos de Guerrero y Michoacán, respectivamente, por Morena, por no presentar gastos de precampañas.

"Se sanciona al ciudadano Félix Salgado Macedonio, con la cancelación del registro en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Guerrero", se lee en el documento que será discutido por el Consejo General del INE.





En entrevista con La Silla Rota, la exconsejera Pamela San Martín aseguró que, ante la falta que cometió el aspirante de Morena, "lo que procedía era la cancelación del registro o la negativa del registro, porque es lo que dice la ley".

"Pero a partir de la intervención del Tribunal (Electoral), donde se debe de pensar que la ley dice lo que no dice –como un catálogo de sanciones–, se tendrá que analizar cómo cumplir con los parámetros que señala el Tribunal y, a partir de abordar estos, cuál es la conclusión a la que se llega", precisó.

El Consejo General del INE puede ratificar su decisión de retirar la candidatura a Salgado Macedonio o imponerle una sanción económica a él y al partido, pero dada la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), es probable que se mantenga la primera decisión.

Arturo Sánchez, exconsejero electoral y profesor investigador del Tecnológico de Monterrey, afirmó que el Tribunal dio la razón al INE en su fallo, pues ratificó que el aspirante realizó actos de precampaña y no entregó su informe de gastos correspondiente a dicho periodo.

"Lo que cuestionó fue si la sanción que aplicó el INE fue la más idónea porque, si bien la ley establece que esa es una razón para perder el registro, el Tribunal argumentó que hay que valorar otro tipo de bienes a tutelar, como el derecho de un ciudadano a ser electo".

Con base en su experiencia, Arturo Sánchez adelantó "el INE podría simple y sencillamente fundar y motivar cada una de sus decisiones, y dejar las cosas exactamente igual, como las acordó en la sesión del 25 de marzo".

En entrevista radiofónica con Denise Maerker, Luis Carlos Ugalde, exconsejero presidente del antes Instituto Federal Electoral (IFE), advirtió que si el INE desea "proteger a la institución", debe tomar la decisión en el mismo sentido que la emitió por primera vez: retirar la candidatura a Salgado Macedonio.

"Una solución sería, para no caer en amenazas y que Félix Salgado no haga más desorden, entonces devuélvale la candidatura y hacemos como que nadie vio [...] Estas salidas de ´para que no haya pleito mejor acomodémonos´, no funcionan nunca. Y al final acabas por afectar a la institución y eso es peor", dijo.

LA ENCRUCIJADA DEL INE

Con la resolución del pasado viernes 9 de abril de devolver al INE el caso de la cancelación de la candidatura de Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón a las gubernaturas de Guerrero y Michoacán, respectivamente, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) evitó ser él quien tuviera la última palabra, expusieron expertos en Cita Con Las Urnas 2021.

Desde que el INE resolvió el 25 de marzo dar de baja ambas candidaturas morenistas por la omisión de informes de gastos de precampaña, el árbitro electoral ha sido objeto de ataques tanto del presidente Andrés Manuel López Obrador, como del dirigente nacional de Morena, Mario Delgado y el propio Salgado Macedonio y hasta el empresario Ricardo Salinas Pliego. La idea principal: "El INE debe desaparecer".

José Roldán Xopa, académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), aseguró que el INE "está en una situación de riesgo", sin embargo desde que era el Instituto Federal Electoral se mueve en dicha encrucijada.

"Toda autoridad que tiene función de control, de sanción, no va a tener contentos a aquellos sobre quienes se aplican las sanciones", explicó Roldán.

Contrastó, no obstante, que al momento de la aplicación de la ley, los perfiles de los consejeros electorales pueden estar envueltos en la misma lógica de confrontación, lo que "no abona en hallar un tono más republicano" y la generación de diálogos políticos.

El INE, con su propio comportamiento y decisiones se puso en la encrucijada, expuso el analista político Alejandro Encinas Nájera. Aseguró que el sistema de conformación por cuotas compromete su imparcialidad como árbitro electoral.

"El principal opositor de Morena es el propio INE, y esto no tiene que ser así, tiene que ser parcial", aseguró Encinas Nájera.

Ivonne Ortega Pacheco, ex gobernadora de Yucatán, por su parte, resaltó que es ex profeso en la Constitución que todo candidato debe presentar su informe fiscal, para poder identificar el origen de los recursos, más que en qué se gastó el dinero, por lo que el INE actuó de acuerdo con la ley en el caso Salgado-Morón.

LAS AMENAZAS DE SALGADO

Los ataques y amenazas de parte del aspirante de Morena hacia los integrantes del INE escalaron el fin de semana, luego de que el viernes el Tribunal Electoral resolviera devolver al Instituto el proyecto de precandidaturas de Morena en Guerrero, para que individualizara las sanciones bajo los criterios de no haber presentado informe de gastos y sí haber llevado a cabo actos de campaña.

Desde entonces, Salgado Macedonio anunció que, si no le otorgan la candidatura, "no habrá elecciones en Guerrero", y este lunes amenazó con buscar en su casa al consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, y a los demás consejeros, si el Consejo General decide retirarle de nuevo el registro.

"Si no se reivindican, miren, se los decimos de una vez, los vamos a hallar a los siete, los vamos a hallar, los vamos a buscar y vamos a hallar a Córdova. ¿No le gustaría al pueblo de México saber dónde vive Lorenzo Córdova? ¿Sí les gustaría saber cómo está su casita de lamina negra, que cuando llueve se gotea y moja su cuerpo? Cabroncito, eh", dijo.

??Félix Salgado Macedonio sube el tono y las amenazas directas a los y las consejeras:



"Si no se reivindican los vamos a hallar a los siete, los vamos a buscar ¿no le gustaría al pueblo de México saber dónde vive Lorenzo Córdova? ¿Cómo está su casita, cabroncito?"

??@jambelmont pic.twitter.com/F7RXr30glF — Jannet López Ponce (@Jannet_LP) April 12, 2021

Además, el dirigente de morena, Mario Delgado Carrillo, sugirió que el INE debería hacer a un lado su autonomía para alinearse al Poder Ejecutivo. "Deberían de trabajar de la mano del un Presidente de la República que viene de una lucha democrática", dijo sin mencionar el nombre de Andrés Manuel López Obrador.

En entrevista con W Radio, Lorenzo Córdova respondió a las amenazas de Salgado Macedonio: "pese a las campañas de amedrentamiento, estos consejeros y consejeras no nos vamos a dejar amedrentar, somos un árbitro que tiene una función constitucional y hemos tomado nuestras decisiones conforme a nuestros principios".

Luis Carlos Ugalde añadió que la gravedad del caso radica en que ya se "desafía abiertamente a la autoridad, (se) amenaza con que no habrá elecciones y se mete en la vida privada, amenazando con linchamiento al consejero presidente".

En Cita Con Las Urnas 2021 de La Silla Rota, los expertos coincidieron que son inaceptables las amenazas, sobre todo cuando representan un riesgo para la integridad de un consejero y de la familia y personas que habitan en su hogar.

José Roldán Xopa apuntó que existe el legítimo derecho de no estar de acuerdo, pero hay argumentos, y expresiones públicas para hacerlo, por lo que consideró incorrecto llevar a cabo una amenaza. "La intimidación pone en riesgo la persona y familia de los consejeros", dijo.

"Pareciera ser que lo más relevante es cuánto grita una persona", agregó y dijo que los ataques son "una manera de hacer política, pero no ayuda a la construcción de una mejor sociedad".

"No estamos frente a un debate fuerte, hay más calificativos que ideas", dijo el académico.

Raúl Morón está más apegado a la legalidad en su reclamo, aseguró Alejandro Encinas Nájera. "Me parece condenable, pero no es pretexto para no seguir cuestionando las decisiones del INE", dijo.

Ivonne Ortega aseguró que "todos debemos generar la responsabilidad de cuidar al árbitro, nos favorezca o no nos favorezca".

¿QUÉ SE ESPERA EN LA SESIÓN?

Los dos proyectos de resolución de las candidaturas de Morena tendrán que resolverse a más tardar el próximo martes con los criterios expuestos por el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón quien planteó en su ponencia que el candidato Félix Salgado Macedonio no entregó los informes financieros de precampaña.

El Tribunal, explicó Ciro Murayama, consejero del INE, dio la razón al Instituto en el sentido de que Salgado Macedonio y Raúl Morón sí fueron precandidatos aunque ellos mismos y su partido Morena, no lo hayan reconocido en su momento.

La sesión del Consejo General del INE está citada para este martes a las 18 horas, en la misma, se espera que la mayoría de los consejeros electorales voten por retirar la candidatura a Félix Salgado Macedonio, ahora amparados en los dos criterios que avaló el Tribunal Electoral: sí realizó precampaña y no entregó el informe de gastos.

El 25 de marzo, por mayoría de votos, los consejeros del INE negaron a Salgado Macedonio y a Raúl Morón Orozco, aspirante de Morena al gobierno de Michoacán, sus registros como candidatos por no haber entregado en tiempo y forma sus informes de gastos de precampaña, un requisito indispensable en la ley electoral vigente.

Morena y los dos aspirantes recurrieron al Tribunal Electoral para revertir la sanción de retirar el registro y una multa millonaria al instituto político, pero lejos de eso, el TEPJF dio la razón al INE en el sentido de que sí hicieron actos de precampaña y, pese a que entregaron los informes de manera extemporánea, acordaron que no se les tomará en cuenta, sino como una omisión total.

En su ponencia, el magistrado presidente del Tribunal Electoral, José Luis Vargas Valdez, defendió que el aspirante de Morena a Michoacán sí fue notificado por el Instituto para presentar su informe de gastos, "a diferencia del aspirante de Guerrero, lo que fue una violación al debido proceso de los aspirantes, pues se informó solo a los partidos".

"La autoridad fiscalizadora incurrió en violación al debido proceso, porque no llamó a los precandidatos para que pudieran defenderse y manifestaran lo que a derecho conviniera por falta de entrega de informes que se les atribuía, violando con ello su garantía de audiencia", detalló en sus redes sociales, este lunes.

La autoridad fiscalizadora incurrió en violación al debido proceso, porque no llamó a los precandidatos para que pudieran defenderse y manifestaran lo que a derecho conviniera por falta de entrega de informes que se les atribuía, violando con ello su garantía de audiencia. (4/9) — José Luis Vargas Valdez (@JL_VargasV) April 11, 2021

LEJOS DEL CASO DE 2006

Los exconsejeros consultados por La Silla Rota coincidieron en que las amenazas y las acusaciones de desprestigio que lanza Morena, en esta ocasión, no se comparan a las que el ahora presidente López Obrador lanzó ante el supuesto "fraude electoral" que –según sus dichos– se confabuló en su contra, en las elecciones federales de 2006.

"No son similares, eran situaciones distintas", comentó Arturo Sánchez. "En 2006, el problema se suscitó básicamente porque el candidato perdedor, actual presidente de la República, no reconoció los resultados electorales y sugirió alguna forma de fraude.

"Hoy lo que estamos viendo es distinto. Vemos una andanada de críticas y cuestionamientos al desempeño del INE, incluso del Tribunal Electoral; y son ataques que vienen desde la presidencia, algunos funcionarios públicos y, desde luego, Morena".

Pamela San Martín coincidió con Sánchez en que el escenario no es el mismo, además de que hay 15 años de diferencia. "Lo que en este contexto cambia son los señalamientos por parte de la presidencia de la República", dijo, pues ene se momento el entonces presidente no se pronunció en contra del Instituto.

San Martín resaltó que no es la primera vez que el INE cancela candidaturas por el incumplimiento de las obligaciones financieras para con el sistema electoral.

"Morena lo sabía, sabía que, aunque llame con otro nombre a sus procesos internos, serían considerados precampañas; y no por una valoración del INE sino porque así lo establece la ley", destacó.

Sánches destacó que "lo ocurrido en 2006 afectó la credibilidad y desempeño del instituto, pero el Tribunal tomó la última palabra y dejó limpio al INE. Ahora lo que ocurre es que, antes de la decisión, se está cuestionando la imparcialidad de la autoridad electoral".

(djh)