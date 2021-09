INE pide a funcionarios no promover recolección de firmas para ratificar a AMLO

La Comisión de Quejas del Instituto Nacional Electoral llamó a funcionarios de gobierno a abstenerse de promover la recolección de firmas para la revocación o ratificación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador en 2022.

Esto fue resultado del análisis de las primeras dos quejas que recibió en el contexto de este ejercicio ciudadano. No obstante, en ambas no se dictaron medidas cautelares.

La primera fue una queja que presentó el PRD contra el alcalde de Ecatepec, el morenista Fernando Vilchis, quien el 29 de agosto en una asamblea pública en que la asociación civil "Movimiento por la Defensa por la Cuarta Transformación" hizo un llamado a la creación de comités para la recolección de firmas para ratificar su respaldo al titular del Ejecutivo.

La presidenta de la Comisión, consejera Adriana Favela, explicó que aunque no pueden dictarse medidas cautelares por ser actos de futura realización incierta, sí era conveniente hacer un llamado a los políticos a mantener la prudencia durante el próximo semestre.

"En este momento no podemos concluir de que este evento volverá a repetirse, pero la Sala Especializada es la que determinará el fondo del asunto... Los funcionarios públicos tienen que actuar con muchísima prudencia para no intervenir en este posible proceso de revocación de mandato y tiene que tener cuidado con lo que realizan, incluso de no utilizar recursos públicos", dijo.

El consejero Ciro Murayama exhortó a los funcionarios de Ecatepec a que esto no se repita. "Un presidente municipal, alcalde, gobernador, secretarios de Estado o cabildos saben que los recursos públicos deben usarse con plena neutralidad porque de lo contrario estaríamos frente a un escenario de desvío de recursos públicos".

La consejera Claudia Zavala enfatizó que "esta invitación que se hizo en un evento público para constituir comités de los municipios, fue para impulsar un tema que es ciudadano. Y eso para los gobiernos está prohibido, no puede participar recursos públicos ni estructuras de gobierno".

En la segunda queja Morena denunció a la organización "Sí por México" por considerar que promueve la no participación ciudadana en el ejercicio de revocación de mandato. El partido planteó que estas acciones confunden a la ciudadanía y desalienta su participación en la recolección de firmas de apoyo.

Tras su análisis la Comisión consideró que tampoco procede el dictado de medidas cautelares porque la organización es ciudadana y no política. Y explico que no viola el marco constitucional al expresar su opinión ni tampoco obstruye la recopilación de firmas.

El consejero Murayama planteó que la organización no contraviene la legislación relacionada con este ejercicio ciudadano, pero reiteró que la última palabra la tendrá la Sala Especializada.





(Luis Ramos)