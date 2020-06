INE permitió fraudes: AMLO; no hay que debilitar a autónomos: Córdova

Covid-19 no debe ser pretexto para mermar órganos autónomos: INE (Foto Especial)

La pelea del presidente Andrés Manuel López Obrador y órganos autónomos sigue viva en la arena política. Esta vez el mandatario respondió a señalamientos de Lorenzo Córdova, titular del Instituto Nacional Electoral (INE).

En la mañanera, López Obrador dijo que el INE es el "aparato de organización de elecciones más caro del mundo" y que de igual forma "nunca garantizaron elecciones limpias".

"Nosotros triunfamos, porque era imposible hacer un fraude, pero en las elecciones anteriores, lo permitió. Un día vamos a presentar la estructura del INE y lo que cuesta. Buscaremos reajustar las estructuras, que no haya duplicidades", lanzó el presidente.

Reiteró que la creación de órganos autónomos se realizó en administraciones anteriores con el propósito de "simular y cooptar", como es el caso de la Conapred.



"Esto no significa que dejemos de luchar contra esos males o que dejemos de proteger a los niños o pelear contra la discriminación, pero ya habrá una mujer indígena; que se acabe la simulación", agregó.

Advierte INE golpe de AMLO contra la democracia

Lorenzo Córdova, presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), aseguró que la pandemia por covid-19 no debe ser un pretexto para mermar la democracia, la división de poderes y los órganos autónomos.

"La pandemia generada por covid-19 es una situación de emergencia que no debe ser pretexto para mermar nuestra democracia ni para vulnerar la división de poderes o debilitar los organismos constitucionales autónomos".

Durante un video compartido en Twitter, Córdova calificó a los contrapesos como piezas claves de la democracia.

El presidente del INE lamentó que se esté utilizando la emergencia sanitaria para "confundir a las autoridades electorales con actores o posturas políticas como irresponsablemente está tratando de hacerse".

Córdova aseguró que el INE no le teme a la rendición de cuentas pues es un órgano que se apega a la ley, la certeza, la independencia y la máxima publicidad.

Las palabras de Lorenzo Córdova se dan luego de las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador criticando a los órganos autónomos como al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), a quienes buscan desaparecer y crear un "megaórgano" para sustituirlo.

También se dan luego de la presentación del Bloque Opositor Amplio (BOA) por el propio López Obrador, en el que se incluyó a varios opositores de la 4T y demás actores politicos, como órganos autónomos, entre ellos a los consejeros del INE.

El @INEMexico practica la transparencia y la rendición de cuentas por obligación legal y por convicción democrática.

La máxima publicidad es uno de los principios constitucionales de la función electoral con los que garantizamos comicios con certeza y legalidad. pic.twitter.com/X6IZLgd00s — Lorenzo Córdova V. (@lorenzocordovav) June 21, 2020

Los dichos de Lorenzo Córdova contra la postura del presidente ante los órganos autónomos se suman a otras voces en el mismo sentido como las de Marco Antonio Baños, exconsejero del INE; Francisco Acuña, presidente del del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), y Javier Juárez Mojica, comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

Estos tres personajes que han sido parte de los órganos autónomos los defendieron durante la mesa de análisis de El Heraldo y La Silla Rota del pasado 18 de junio.

"No somos verdugos, ni ponemos látigo al poder, servimos para que el poder sirva mejor y la ciudadanía no se sienta desilusionada y defraudada por un mal gobierno, es algo que no se ha podido o querido entender", aseguró el presidente del INAI, Franscisco Acuña.

"Me parece grave que desde el arranque de la administración de López Obrador hay un posicionamiento en contra de los órganos autónomos [...] creo que es muy lamentable que este discurso, que ha sido permanente, ni siquiera ha sido similar al de gobiernos anteriores", aseguró Baños.

Por su parte, Javier Juárez Mojica, comisionado del IFT, destacó la colaboración de los entes autónomos con las autoridades: "Aunque no hay una relación de subordinación de otros poderes, sí existe una estrecha relación de colaboración y coordinación, en este tema se ha trabajado muy de cerca en el IFT".

La reapertura del INE

El presidente del INE aseguró que preparan una estrategia de retorno paulatino a las actividades presenciales.

En el plan el INE tiene tres prioridades: el trámite para sacar la credencial para votar con fotografía, con una apertura eventual, cuidadosa y diferenciada de los módulos de atención ciudadana.

La segunda, la reactivación de los procesos electorales de Coahuila e Hidalgo, con vistas para realizarse el mes de septiembre próximo.

Y el inicio formal del proceso electoral federal 2020-2021 en la primera semana del mes de septiembre.

Lorenzo Córdova presumió que el INE ha tomado las medidas necesarias ante la pandemia que ninguna persona ha sido contagiada de covid-19 en las instalaciones del Instituto.