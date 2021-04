INE ordena retirar mañanera del 16 de abril por veda electoral y esto respondió AMLO

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) emitió una medida cautelar en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, a través de la cual le ordena retirar el contenido de su conferencia matutina del viernes, por violar la veda electoral.

En la reunión extraordinaria urgente de este lunes, los consejeros integrantes de la Comisión de Quejas y Denuncias decidieron avalar los motivos que presentaron el Partido de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano.

La queja fue interpuesta porque el presidente López Obrador presentó gráficas de beneficiarios de programas sociales que han tenido avances en Chiapas, Oaxaca y Guerrero, durante su conferencia del viernes pasado.

El PRD y MC argumentaron que el presidente, en su informe violentó lo establecido en los artículos 41 y 134 constitucionales, referentes a la propaganda gubernamental en periodo electoral. El hecho se dio pese a que el primer mandatario garantizó que no violaría la disposición de la veda electoral.

La Comisión de Quejas y Denuncias resolvió el Procedimiento Especial Sancionador con el expediente UT/SCG/PE/PRD/CG/117/PEF/133/2021 y su acumulado, el UT/SCG/PE/MC/CG/118/PEF/134/2021.

La consejera Adriana Favela, integrante de la Comisión de Quejas y Denuncias, respaldó la medida por su relevancia en el contexto electoral; destacó que el Tribunal, así como prohibió la transmisión de las mañaneras en Coahuila e Hidalgo, debió repetirse este año por el tamaño la equidad en los tres niveles de gobierno.

Por su parte, la consejera Claudia Zavala precisó que el presidente reconoció estar en veda electoral; y subrayó que, aunque fue información de un día, permanecerá en redes sociales.

"Todo lo que señaló tiene que ver con programas de gobierno. Y ahí está otra parte, la urgencia la medida del dictado de la medida cautelar es que estamos en campañas electorales y cada día atenta contra la equidad".

El representante del PRD ante el INE, Ángel Ávila, y quien impulsó esta queja junto con Movimiento Ciudadano, afirmó que es un triunfo importante "el presidente de la República debe respetar la Constitución".

Ávila destacó que "la ley es clara" al señalar que la única comunicación institucional posible, en estos momentos, se limita a temas de salud, protección civil y orientación. El resto de los temas forma parte de la veda electoral por considerar que, de promocionar actos de gobierno, se infringe la ley electoral.

"La Constitución es clara, por eso la Comisión de Quejas nos respaldó. Ojalá el presidente no impugne el tema cuando llegue a la Sala Regional Especializada. Las declaraciones de López Obrador por la mañanera de hace unos días respecto a la distribución de programas sociales en entidades federativas, está prohibido 60 días antes de la campaña. El presidente debe dejar de entrometerse en el proceso electoral, él no es el jefe de campaña de Morena".

El consejero Ciro Murayama informó, en su cuenta de Twitter, que la medida cautelar en tutela es preventiva contra el presidente y se basa en los artículos 41 y 134 constitucional.

El @INEMexico emite una medida cautelar en tutela preventiva contra el Presidente de la República, para que respete la veda electoral.



No puede difundir acciones, logros u obras de gobierno durante las campañas. Eso manda la Constitución.



— Ciro Murayama (@CiroMurayamaINE) April 19, 2021

El primero señala qué se debe suspender la difusión en medios de comunicación de toda propaganda gubernamental, con excepción de la ya mencionada. El segundo se refiere a la aplicación y parcial de recursos públicos para no afectar la equidad de las contiendas.

Y refirió además que fue un error del presidente emitir expresiones e imágenes relativas a los beneficiarios de programas sociales durante la conferencia mañanera del 16 de abril, porque significó difusión de propaganda gubernamental y logros de gobierno.





ESTO RESPONDIÓ EL PRESIDENTE AL INE





El presidente López Obrador respondió que se cuidará de no hablar de temas partidistas en las mañaneras, luego de que el INE ordenó que bajara una de sus conferencias por haber difundido programas sociales.

Recalcó que el "partido conservador" no quiere ganar gubernaturas ni municipios en las próximas elecciones, sino para lograr la mayoría en la Cámara de Diputados y poder controlar el presupuesto.

"No se unieron los del partido conservador con sus voceros, intelectuales orgánicos, todos para ver quién gana una gubernatura, presidencias municipales, diputaciones locales, no, no, no, el propósito es la Cámara de Diputados", aseguró.

"Porque les incomoda muchísimo sobre todo la política social, le genera mucho coraje el que se ayude a los jóvenes, el que se dé pensión a los adultos mayores, el que se den las becas a los estudiantes de familias humildes, les molesta, aunque parezca increíble, la atención médica y los medicamentos gratuitos", lanzó.

El mandatario mexicano pidió a los reporteros de la mañanera ayudarlo y no preguntarle sobre temas que no puede hablar en veda electoral.

"Si me preguntan tengo que contestar porque van a decir '¿para qué las mañaneras?', pero sí vamos a cuidar que no hablemos de temas partidistas, de asuntos relacionados con la elección, sí de la democracia, sí de que se participe, sí que se haga valer la democracia, sí que no haya fraude electoral, que no haya elección o elecciones limpias o libres.

#EnLaMañanera | Sobre la decisión del @INE de retirar una mañanera, @lopezobrador_ pidió la ayuda de los periodistas que asisten a la conferencia: "Ayúdenme ustedes, no me pregunten cosas que sean comprometedoras, porque si ustedes me preguntan, pues tengo que contestar"

"Sí que no intervenga el gobierno, que no se utilice el presupuesto público para favorecer apartido o candidato, que haya condiciones de igualdad para todos, que haya democracia eso sí", explicó.

También confió en que el INE no acote su derecho a manifestarse durante las campañas electorales, pues "sería un golpe de Estado técnico".

"O lo dejamos sin la Cámara o nos deja sin país", fue el tuit que exhibió el presidente López Obrador de Claudio X. González para recordar que el "partido conservador" busca hacerse de San Lázaro en las elecciones intermedias para frenar la transformación del país.

#EnLaMañanera | Rl presidente pide que "todos actuemos con imparcialidad" y exhibe un mensaje en redes sociales de Claudio X. González





(Luis Ramos)