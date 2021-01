INE no cederá tiempos oficiales a covid: eso corresponde a Segob

Corresponde al área de comunicación social de la presidencia, si no a la secretaría de Gobernación, solicitar que el INE ceda sus tiempos oficiales en año electoral para una campaña de información relacionada con la pandemia por covid. Por 10 votos a favor y uno en contra, los consejeros del Instituto Nacional Electoral rechazaron la propuesta que envió el coordinador de comunicación social Jesús Ramírez antes de Navidad. Sin embargo, consideraron que el derecho a la salud y el ejercicio de los derechos políticos electorales son incompatibles, y afirmaron que el tema que doy ha plasmado en los anuncios que difunde en este momento.

?? No dejes para el último lo que puedes hacer ahora. Si te cambiaste de domicilio, ¡actualízalo! Notifícanos antes del 10 de febrero. https://t.co/QO8Xyau176 #ElVotoSaleyVale #ContamosTodasContamosTodos #Elecciones2021 pic.twitter.com/PSmglSF4x7 — @INEMexico (@INEMexico) January 3, 2021

Durante su participación el consejero presidente Lorenzo Córdova consideró que Segob es la instancia competente para tal solicitud y que hasta que reciban está, se pronunciaron de manera oficial. "No somos una autoridad de salud sino electoral, sin embargo, hemos tomado las recomendaciones de las autoridades sanitarias nacionales e internacionales respecto a las buenas prácticas para enfrentar la pandemia", y ejemplificó que, en las campañas relacionadas a credencialización y promoción del voto, se promueve ya el uso del cubrebocas.

"Somos una autoridad responsable porque asumimos que los derechos políticos no pueden estar contrapuestos al derecho fundamental a la salud", afirmó.

"Recibimos el escrito de alguien que no tiene facultades como es la comunicación de la presidencia", señaló el consejero Ciro Murayama.

"Sus tareas de apoyo no pasan por administrar los tiempos de Estado... No son ellos quien debe formular esas preguntas... Estamos dando respuesta a la petición, aunque no siempre hemos obtenido el mismo trato", afirmó en referencia a Segob.

"Cuando hicimos la consulta sobre las implicaciones del decreto en radio y televisión, nunca obtuvimos la respuesta de la ellos a pesar de que se formuló muy atentamente", señaló.

El representante del PAN, Víctor Hugo Sondón consideró que el gobierno federal pretendía con esta propuesta generar un ambiente de inequidad sugerir quitar los tiempos oficiales al INE, así como las prerrogativas de radio y televisión a los partidos.

El representante del PRD, Ángel Ávila opinó que el tema "no es poca cosa", y calificó que la propuesta del Gobierno Federal es tardía después de más de cien mil muertos por covid-19. Y calificó de irresponsable la propuesta de Jesús Ramírez, cuando en abril el presidente López Obrador devolvió tiempos oficiales estaciones de radio y televisión. "Es contradictorio que ahora asuma otra medida", y aseguró que es un "robo" que el gobierno pretenda tomar tiempos oficiales que no le corresponden. Por lo que propuso que el Consejo de Salubridad General emita una opinión del tema.

Este fue el acuerdo al que llegaron los consejeros por diez votos a favor y uno en contra, pues consideraron que deber ser una decisión de cada instituto político en la que el INE no puede intervenir.

Cabe mencionar que Morena anunció ya la cesión de sus tiempos oficiales, y los partidos interesados en asumir la misma medida deberán informarlo a la comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos.

El instituto aprobó que por escrito deberán precisar a partir de cuándo y hasta qué fecha cederán sus tiempos oficiales; así como señalar si estos serán solo en campañas electorales federales y/o locales. Y delimitaron que la vigencia de dicho acuerdo será solo para partidos políticos y exclusivamente durante el tiempo que las autoridades señalen como duración de la pandemia. Los partidos políticos que no deseen ceder sus tiempos oficiales, quedaron exentos de entregar su respuesta por escrito.

Por pandemia, INE modifican fechas de apoyos ciudadanos a aspirantes

La recolección de firmas para aspirantes independientes a cargos de elección popular, también se modificó pues los consejeros aprobaron modificar estas fechas por unanimidad, y en la medida que el plazo límite del calendario electoral se los permita, ya que cinco estados donde habrá elecciones se encuentran en este momento en semáforo rojo.

La consejería Dania Ravel explicó que Baja California, CDMX, Estado de México, Chihuahua y Morelos se encuentran en este color mientras que otras 22 entidades están en semáforo naranja. Y argumentó que diversos aspirantes a un cargo local o diputación federal presentaron escritos en los que señalan la dificultad que les ha causado recabar este apoyo en estas circunstancias.

Los plazos se ampliaron de la siguiente manera: para las gubernaturas en los estados de Colima, Guerrero, San Luis Potosí, así como todos los cargos en Nuevo León, del 8 de enero al 23 de enero.

En Sonora sólo se modificó el plazo para un aspirante al cargo de gobernador del 23 al 26 de enero. En el caso de diputaciones y alcaldías se recorrió del 23 al 31 de enero.

Para diputaciones y presidentes municipales en Colima, Guerrero y San Luis Potosí; así como todos los cargos en CDMX, Oaxaca y Zacatecas se recalendarizó del 8 de enero al 31 de enero.

En Aguascalientes, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Puebla, Tabasco y Yucatán se modificó la fecha del 19 al 31 de enero. En el caso de diputaciones federales, del 31 de enero al 2 de febrero. Y en Morelos al 6 de febrero.

Para las gubernaturas de Colima, Guerrero, San Luis Potosí, Sonora y Nuevo León no modificaron fechas ya que las precampañas inician el 5 de febrero y de hacerlo, se afectarían los plazos de fiscalización y análisis, precisó Ravel.