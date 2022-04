INE niega "luz verde" a ONG para instalar casillas en revocatorio

Consejeros del Instituto Nacional Electoral negaron por unanimidad el permiso a la organización ciudadana "Que viva la democracia" -afín a Morena- de instalar casillas el próximo domingo para recibir y contabilizar la participación ciudadana durante la Revocación de Mandato.

En general, los consejeros electorales plantearon que el marco constitucional no permite que estas organizaciones civiles y ciudadanas puedan instalar mesas receptoras de la opinión, pues es una facultad del INE. Y señalaron que, de lo contrario, se abre la puerta para que en futuras elecciones partidos políticos y organizaciones afines puedan asumir funciones que no les corresponden y "organizar su elección" esperando que sea respetada dentro del marco legal.

El consejero presidente Lorenzo Córdova afirmó "no vamos a permitir ni acompañar un acto de ilegalidad como este... Si permitiéramos que una agrupación de ciudadanos, que tiene toda la legitimidad de existir y definirse políticamente, lo haga abrimos la puerta a la ilegalidad y parcialidad como un nuevo principio rector en un sistema electoral a futuro".

Agregó también que, de permitirlo, no podrían en un futuro negar a un partido político la instalación de casillas por sí mismo.

Representantes de partidos políticos y del Legislativo plantearon también que el tema de fondo es que Morena insiste en acusar al INE de no instalar la totalidad de las mesas receptoras de opinión sin asumir la responsabilidad de que ello fue resultado de la asfixia presupuestal que vino desde el Congreso al no autorizar el presupuesto solicitado para realizar la RM. Y recordó que tras una controversia constitucional la Suprema Corte de Justicia autorizó al INE a realizar el proceso con los recursos que tenía y para lo que alcanzara.

Cabe recordar que la ley de Revocación de Mandato y la Constitución establecen que este ejercicio ciudadano debe ser organizado con la misma cantidad de casillas que en una elección federal, es decir, poco más de 160 mil. Sin embargo, tras el recorte presupuestal instituto y la suma de ahorros internos del INE, solo alcanza para instalar la tercera parte de casillas que equivale a poco más de 50 mil.

No obstante, el número de papeletas que se mandó imprimir equivale a poco más de 160 mil, lo que significa que cada casilla recibirá a un mayor número de ciudadanos.

El representante Morena, Mario Llergo, respondió que el INE podría haber eliminado sus fideicomisos internos para tener más dinero; pero los consejeros electorales reiteraron sus razones legales para no hacerlo.

El debate fue más tenso cuando el consejero Uuc Kib Espadas acusó a Morena de utilizar un método de austeridad selectiva.

"Lo que se plantea no es que se gaste demasiado en el proceso de Revocación, sino que no lo gaste el INE porque si lo hace, se quitan un proceso de investigación contra el instituto por la no instalación de 160 mil casillas. Pero no escucho que el mismo partido pida al INE averiguar de dónde han salido los miles de espectaculares que promueven la Revocación de Mandato en el país y quién lo paga, de dónde salió el dinero para la recolección de ocho millones de firmas y la falsificación de otros 3 millones y recolectar la firma de 155 mil muertos".

Agregó que Morena como promotor de la austeridad republicana debería tener estas inquietudes. "Entonces si el dinero lo gastan los buenos, no importa cuánto gasté ni de donde venga. Y si el dinero lo gastan los malos, entonces hay que estrangularlos. Y el INE Es malo porque provee elecciones imparciales y qué tal si ganan los enemigos del pueblo".

Evidentemente molesto, Llergo respondió que la acusación de los 3 millones de firmas falsificadas era un tema serio y sin sustento; y exhorto al consejero a presentar las denuncias correspondientes.

Tajante, Espadas respondió que en efecto lo harán en su momento porque en este momento el Registro Federal Electoral realiza ese procedimiento con base en el muestreo estadístico con perfiles científicos avalados por diversas instituciones.

Y retó, "sí tenemos una muestra de que la cuarta parte de las personas encuestadas dice ´a mí nadie me pidió mi firma, yo nunca firme´... Se llama estadística; ustedes las utilizan y fueron incapaces para hacer una elección para elegir dirigente de su partido. Tuvimos nosotros que hacer encuestas para designar a su presidente... Digo y sostengo lo que afirmé, no me parece que haya manera de desmentirlo. En todo caso denúncieme usted por afirmaciones ilícitas y obligaremos al Instituto a hacer un re muestreo de las 11 millones de firmas y decidir uno por uno, cuántos de ellos fueron falsificadas".

Córdova respaldó al consejero. "Paciencia diputado Llergo, cuando se concluyen las investigaciones y se determine quién suplantó la voluntad de la ciudadanía, por supuesto que vamos a denunciar, incluso penalmente. Nada más que estas no son vendettas políticas como el presidente de la Cámara de Diputados que forma parte de su bancada, como se ha mostrado y hasta desautorizado por el presidente de la República".

FIN DE LA DIFUSIÓN DE REVOCACIÓN DE MANDATO

Por otro lado, el INE anunció que hoy concluye la etapa de difusión de la Revocación de Mandato y que a partir de mañana comenzará la veda y abre un período de reflexión para los ciudadanos que ejercerán su participación el próximo domingo.

Los representantes del Legislativo de Morena aseguraron que el INE no ha cumplido con una difusión exhaustiva. La consejera Carla Humphrey argumentó que, en 58 días de difusión mediante tiempos del estado, se emitieron mensajes objetivos e imparciales sin perfilar preferencias a la ciudadanía.

Afirmó que desde el 8 de febrero se realizó difusión en medios impresos, redes sociales, bardas, carteles, espectaculares, lonas, mantas, medallones en transporte público, carteleras, microperforados, mochilas humanas, pantallas digitales, parabuses, perifoneo, transporte público, vallas fijas, vallas móviles y volantes entre otros.

Y que se lanzaron más de 900 mil spots en televisión y radio además de difusión en medios digitales, entrevistas a los consejeros electorales y mensajes en las redes sociales de estos.