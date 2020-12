INE multa a partidos por irregularidades fiscales en elecciones

El pleno de consejeros del INE aprobó sancionar con multas por un total de 563 mdp a los partidos políticos por fallas en sus reportes de fiscalización de las elecciones 2019. Las principales irregularidades fueron, a nivel nacional, egresos no reportados; a nivel estatal, gastos sin objeto partidista. Destacó también que los partidos, principalmente Morena, redujeron recursos en el rubro de liderazgo político de las mujeres.

En éste último el consejero Ciro Murayama enfatizó que el partido mayoritario "redujo los recursos el monto fue de 310 mdp... Dejó de cumplir su compromiso con el liderazgo político de las mujeres por 209 mil pesos lo que implica una sanción de más de 317 mil pesos y este incumplimiento se repite en 23 de los 32 comités estatales". La suma total equivale a una sanción de 27 mdp.

Agregó que el problema se repitió también en otros comités estatales: PRI (10.5 mdp de sanción) así como PAN, PRD, Partido del Trabajo, Verde y Movimiento Ciudadano, cada uno en promedio con sanciones entre 700 y 2 mdp. La consejera Carla Humphrey dijo que en función de esta experiencia se debe analizar cómo resolver esta problemática para 2021. "ES una pena", lamentó el consejero presidente Lorenzo Córdova.

LAS OTRAS SANCIONES

El 94% de las sanciones se centró en 4 irregularidades nacionales, reportó la consejera Adriana Favela titular de la comisión de fiscalización: egresos no reportados, cuentas por cobrar con antigüedad mayor a un año no recuperadas, gastos sin objeto partidista y cuentas por pagar con antigüedad mayor a un año no liquidadas. Esto significó aprobar sanciones por 98.8 mdp a todos los partidos.

A nivel local fue común encontrar gastos sin objeto partidista lo que implicó sanciones por 50.3 mdp; así como los partidos que no destinaron el porcentaje mínimo legal para el liderazgo político de las mujeres, lo que significa sanciones por 47.8 mdp. Favela explicó que cuando los partidos fueron notificados, le hicieron llegar comentarios y observaciones por los cuales los montos de estas multas podrían sufrir modificaciones.

Al respecto Córdova celebró que "a cinco años de la instrumentación del modelo de Fiscalización en línea en materia electoral, hemos avanzado significativamente en la construcción de un circuito de exigencia financiera que transparente el dinero invertido en la política". No obstante, lamentó que el problema "es que al comparar los resultados de los informes y dictámenes de 2019 con el de los años pasados, se observa un modesto, me atrevería a decir, precario avance administrativo en la forma en que los partidos ejercen el dinero que reciben". Y consideró que esto significaría que "las sanciones no están tampoco cumpliendo su función inhibitoria de las conductas irregulares, tanto en los ingresos y gastos que realizan estos institutos políticos".









