INE exonera a Margarita Zavala por gastos en Facebook

El consejo del Instituto Nacional Electoral aprobó por mayoría de votos (8 a 3) la resolución del procedimiento administrativo sancionador electoral en materia de fiscalización contra la ex primera dama (hoy diputada federal) Margarita Zavala por gastos en la red social Facebook en 2017 como candidata independiente a la presidencia de la República. Así, se declaró infundada la queja sobre el tema y dio por definitivamente concluido.

En su participación la y los consejeros Carla Humphrey, José Roberto Ruiz y Martín Faz consideraron que la resolución no fue exhaustiva y que debió ir a fondo en el tema por ser parte de actos de fiscalización en procesos electorales.

La conclusión aprobada por mayoría se basó en el análisis que el INE ordenó en 2018 al considerar que hubo irregularidades en el dictamen de la revisión de los informes de ingresos y gastos para el desarrollo de las actividades para la obtención de apoyo de la ciudadanía para los aspirantes independientes a la presidencia. Y ordenó el inicio de un procedimiento oficioso a la campaña de Zavala en redes sociales para constatar si las operaciones que realizó específicamente en la red social Facebook se pegaron a la norma.

La Unidad Técnica de Fiscalización integró el expediente y revisó los contratos celebrados entre la empresa contratada por Zavala que medió con Facebook esta campaña. El análisis concluyó que no se encontró ninguna posible subvaluación en la prestación de este servicio de difusión de campaña.

En su exposición el consejero Ruiz señaló que, en su momento, la entonces candidata Zavala no presentó ninguna aclaración y que esto podía interpretarse como falta de interés en señalar una problemática respecto a las cotizaciones. Y destacó que es insuficiente que la empresa intermediaria entre Zavala y Facebook haya argumentado ante el INE que hubo un error en la cotización.

"Yo creo que en materia de fiscalización electoral no debemos de dar ese paso, hay bienes jurídicos a tutelar como es la equidad; y entiendo que este tipo de casos se dan en la iniciativa privada", dijo.

Humprey agregó que esta resolución llega casi 4 años tarde por lo que pidió agilizar ese tipo de revisiones por tratarse de candidaturas presidenciales. "Me parece que sí hay una aportación de un ente prohibido por una cantidad si quieren menor" y destacó que si bien no hay dolo sí generó distorsión en la equidad de las contiendas. "La autoridad debe pronunciarse y evitar que esto suceda nuevamente", afirmó.

El consejero Faz expuso que no se revisó de manera exhaustiva si hay o no una subvaluación del costo en la prestación del servicio. "No se revisó si con independencia de la legislación comercial y los llamados usos mercantiles, la comisión efectivamente ganada por la empresa está dentro del rango de precios de mercado o si es inferior conforme la reglamentación en materia electoral", dijo.

El consejero Jaime Rivera votó a favor del proyecto y planteó que no hay irregularidad porque la empresa intermediaria perdió ganancias durante el pago de los servicios a Facebook como consecuencia del cambio de cotización del dólar en aquel momento. "La empresa tuvo que pagar un poco más por los servicios a Facebook, son 64 mil pesos más que representan un 3.3% del monto total del contrato". Y aseguró que en su opinión esa variación no significa una aportación de un ente prohibido porque la empresa no tuvo ninguna perdida, y que solo redujo su utilidad.

(Luis Ramos)